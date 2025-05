Ryanair auf Rekordhoch - Ausblick und Aktienrückkäufe treiben

DUBLIN (dpa-AFX) - Ein optimistischer Ausblick hat am Montag die Aktien von Ryanair auf ein Rekordhoch gehievt. Als Antrieb kam die Ankündigung neuer Aktienrückkäufe hinzu.

Die Papiere der irischen Fluggesellschaft waren an der Börse in Dublin zu Handelsbeginn um bis zu 5,4 Prozent in die Höhe geschnellt und hatten bei 23,61 Euro ihren Höchststand erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von gut 3 Prozent zu Buche. Damit notierten sie an der Spitze des leicht steigenden irischen Leitindex ISEQ Overall.