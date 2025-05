Während Coins abstürzen, fließen Milliarden in Krypto-ETFs!

Die neue Woche beginnt für den Kryptomarkt mit einem deutlichen Dämpfer. Der CoinMarketCap 100 Index, der die Kursentwicklung der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung misst, fällt am Montagmorgen um 1,7 Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes sinkt parallel um 1,64 Prozent auf knapp über 2,3 Billionen US-Dollar (Stand: 13:30 Uhr MESZ).

Trotz des breiten Ausverkaufs zeigt sich der Bitcoin mit einem moderaten Minus von 0,8 Prozent vergleichsweise robust. Anders sieht es bei den führenden Altcoins aus: Ethereum verliert 3,6 Prozent, XRP gibt 2,95 Prozent ab, Solana rutscht sogar um 5,4 Prozent ab, und Cardano fällt um 4,2 Prozent (Stand: 13:30 Uhr MESZ).

Die Kursverluste sind Teil einer breiteren Konsolidierungsbewegung nach der volatilen Vorwoche, in der über 600 Millionen US-Dollar an Krypto-Derivatpositionen liquidiert wurden. Ein starker Short Squeeze, gefolgt von aggressiven Gewinnmitnahmen, hatte insbesondere Bitcoin über Nacht kurzfristig über die Marke von 106.000 US-Dollar getrieben – bevor er wieder auf 103.000 US-Dollar fiel.

ETF-Zuflüsse trotzen der Marktkorrektur

Parallel zum schwachen Wochenstart der Coins verzeichnen Krypto-ETFs bemerkenswerte Kapitalzuflüsse. Allein am vergangenen Freitag flossen 280 Millionen US-Dollar in entsprechende Produkte – insgesamt 339 Millionen innerhalb einer Woche. Anleger scheinen zunehmend von direkten Token-Investments in regulierte ETFs zu wechseln.

Besonders hervor sticht der im April gestartete Teucrium 2x Long Daily XRP ETF. Das gehebelte Produkt, das Anlegern den doppelten täglichen Ertrag (oder Verlust) von XRP ermöglicht, hat bereits über 106 Millionen US-Dollar an Assets under Management (AuM) angesammelt – und das trotz fallender XRP-Kurse.

Laut Daten von ETF.com war die vergangene Woche die bislang stärkste für den XXRP, mit einem Nettozufluss von 30,4 Millionen US-Dollar – mehr als doppelt so viel wie in der Woche zuvor (14,1 Millionen US-Dollar). Das ETF-Interesse deutet auf wachsendes institutionelles Vertrauen in XRP hin – ein Signal, das auch durch die stark gestiegene Handelsaktivität unterstrichen wird: Das XRP-Spotvolumen legte binnen 24 Stunden um 46,8 Prozent zu, auf 3,2 Milliarden US-Dollar.

Warten auf die SEC: Spot-ETFs in den Startlöchern

Die Spekulationen rund um Spot-XRP-ETFs werden weiter angeheizt durch den anstehenden Entscheid der US-Börsenaufsicht SEC. Im Juni wird eine Entscheidung über den Franklin Templeton XRP Spot ETF erwartet.

Daten von Polymarket zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung für 2025 mit 83 Prozent einschätzen. Sollte dies eintreten, könnten – laut einer JPMorgan-Prognose – XRP- und Solana-basierte ETFs im ersten Jahr über 15 Milliarden US-Dollar an Kapital anziehen, wobei der Großteil auf XRP entfallen dürfte.

CME kündigt XRP-Futures an

Ein weiterer Katalysator für die wachsende institutionelle Nachfrage: Die CME Group, der weltweit größte regulierte Derivatemarkt, plant am 19. Mai den Start von XRP- und Micro-XRP-Futures, vorbehaltlich finaler Genehmigung. Die Verträge, basierend auf dem CME CF XRP-Dollar Referenzkurs, sollen jeweils 50.000 bzw. 2.500 XRP abbilden und vollständig in US-Dollar abgerechnet werden.

Mit der bereits erfolgten Einführung von Solana-Futures im März erweitert CME sein Engagement im Krypto-Bereich.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion