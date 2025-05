Zwei Züge pro Bahnsteig am Hauptbahnhof Frankfurt An mehreren Bahnsteigen am Frankfurter Hauptbahnhof können nun zwei Züge gleichzeitig halten. Dies sei aufgrund neuer Signale möglich, teilt die Deutsche Bahn mit. Sie unterteilten die Bahnsteige in zwei Abschnitte. Dadurch könne auch ein langer Zug …