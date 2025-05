Fachgruppenarbeit und strategische Weiterentwicklung im Fokus (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) hat auf

seiner Mitgliederversammlung in Hannover den amtierenden Vorstand rund um

Alexander Heinzl im Amt bestätigt. Heinzl bleibt Vorsitzender des Verbandes und

wird weiterhin von seinen Stellvertretern Carsten Dubberke und René Schümann

unterstützt. Damit setzt der bvbf auf personelle Kontinuität und eine klare

gemeinsame Zielsetzung für die Zukunft des Verbandes.



Mitglieder stärken, Fachthemen vertiefen





In den vergangenen drei Jahren wurden strategische Weichen gestellt und vor

allem der Ausbau der Fachgruppen konsequent vorangetrieben. Neben den

bestehenden Fachgruppen für Rauchschutztechnik, Löschwassertechnik, den

"Baulichen Brandschutz" und für "Automatische Feuerlöschanlagen und

Brandmeldeanlagen" kamen zwei weitere hinzu: die Fachgruppen für

"Feuerlöschgerätetechnik" und für den "betrieblichen-organisatorischen

Brandschutz". Diese Erweiterung fördert nicht nur den Wissenstransfer zwischen

den Mitgliedsbetrieben, sondern trägt auch zur Profilierung des Verbandes als

führendende Interessengemeinschaft im betrieblichen Brandschutz bei.



Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die berufliche Qualifizierung für die

anerkannte Fortbildung "zum/zur Brandschutz- und Sicherheitstechniker/in IHK".

Hier arbeitet der Verband eng mit der "DIHK-Gesellschaft für berufliche Bildung"

zusammen. Ziel ist es, dem steigenden Fachkräftebedarf der Branche gerecht zu

werden und die personelle Zukunft der Betriebe zu sichern. Weiterhin baut der

bvbf sein Angebot an praxisnahen Schulungen aus, welche die Wettbewerbsfähigkeit

der Mitgliedsunternehmen stärken sollen.



Gemeinsam auf dem Weg ins Jubiläum



"Es gilt, unsere Branche tatkräftig weiterzuentwickeln", so Alexander Heinzl,

Vorsitzender des bvbf, "denn die Anforderungen wachsen stetig. Wir stehen sowohl

vor personellen als vor auch politischen Herausforderungen. Mit unserer starken

Gemeinschaft und mit Blick auf eine fast 75-jährige Verbandsgeschichte wollen

wir weiterhin Impulse setzen und eine kraftvolle Stimme sein. All das gelingt

uns gemeinsam mit unseren Fachgruppen, dem Beirat und unseren engagierten

Mitgliedern."



Über den bvbf



Der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) mit Sitz in Berlin ist

die Interessenvertretung der Fachbetriebe, Fachhändler, Hersteller und

Dienstleister des baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutzes in

Deutschland. Der bvbf besteht seit 1957. Die mehr als 260 Mitgliedsunternehmen

bieten ein breites Spektrum des baulichen, technischen und

betrieblich-organisatorischen Brandschutzes im Bestand an. Gegenüber Politik,

Behörden und Medien sowie in Normungsgremien und im Austausch mit anderen

Verbänden vertritt der bvbf die Interessen seiner Mitgliedsbetriebe. Weitere

Informationen unter http://www.bvbf.de



