Jacques Ripoll zum CEO der Kommunalkredit ernannt

Wien (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der Kommunalkredit hat Jacques Ripoll zum CEO

ernannt. Er wird seine neue Funktion am 1. September 2025 antreten und folgt damit auf Sebastian Firlinger, der interimistisch als CEO sowie dauerhaft als CFO und CRO tätig war. Sebastian Firlinger wird der Kommunalkredit weiterhin als CFO und CRO erhalten bleiben.

Jacques Ripoll verfügt über umfassende Führungserfahrung aus zahlreichen leitenden Positionen in der europäischen Bankenbranche, darunter als CEO der Corporate and Investment Bank von Crédit Agricole, Global Head of Corporate and Investment Banking der Santander Group sowie in verschiedenen Führungsfunktionen bei Société Générale. Derzeit ist Jacques Ripoll Partner und Vorstandsmitglied der EREN Groupe, einer privaten Investmentgesellschaft mit Fokus auf erneuerbare Energien und Infrastruktur. Darüber hinaus bringt Jaques Ripoll umfassende Erfahrung als Aufsichtsrat mit und ist derzeit unter anderem Mitglied des Verwaltungsrats von LOréal und der CMA CGM Group. Er ist Absolvent der École Polytechnique und seit Anfang der 1990er Jahre in der Finanzierungsbranche tätig.