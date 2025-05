Boehringer Ingelheim erhält Marktzulassung für Blauzungen-Impfstoff in Deutschland (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- Der Impfstoff schützt Rinder und Schafe vor dem Blauzungenvirus Serotyp 3

(BTV-3)

- Es ist der einzige BTV-3-Impfstoff, der laut Zulassung die klinischen Symptome

der Erkrankung und damit die Mortalität verhindert

- Die Anwendung des Impfstoffs wurde in Deutschland bereits im Juni 2024

gestattet

- Wirksame Strategien gegen das Blauzungenvirus sind auch weiterhin nötig



Boehringer Ingelheim, ein führender Anbieter von Präventionslösungen für

Nutztiere, hat die Marktzulassung für seinen Impfstoff gegen das Blauzungenvirus

Serotyp 3 gemäß Artikel 25 der EU-VO 2019/6 erhalten. Der Impfstoff von

Boehringer Ingelheim wurde in nur sieben Monaten entwickelt und darf bereits

seit Juni 2024 aufgrund einer Impfstoffgestattungsverordnung zur Bekämpfung des

aktuellen BTV-3-Ausbruchs angewendet werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

BTV-3 verursacht bei Schafen und Rindern schwere klinische Symptome, bei Schafeneinhergehend mit erhöhter Mortalität. Neben dem erheblichen Tierleid könnenAusbrüche zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten für Landwirte führen, deninternationalen Handel beeinträchtigen und die Nahrungsmittelversorgungeinschränken. Folglich ist der Bedarf an wirksamen Strategien zur Bekämpfung desInfektionsgeschehens, insbesondere durch Impfungen, nach wie vor hoch.Bisher wurden in Deutschland mehr als 13 Millionen Impfdosenbereitgestellt, umdie Ausbreitung von BTV-3 und seine verheerenden Auswirkungen einzudämmen. Dervon Boehringer Ingelheim zusammen mit seinem Partner Bioveta entwickelteImpfstoff zeigt eine sehr gute Verträglichkeit und Wirksamkeit. Das nationaleReferenzlabor für BTV am Friedrich-Löffler-Institut (FLI) hat dazu erste Datenveröffentlicht.1"Unser Impfstoff schützt die Gesundheit von Schafen und Rindern und sichertdamit die Lebensgrundlage derjenigen, die sich um sie kümmern. Die Zulassungunterstreicht unser Engagement, Landwirte, Tierärzte und Behörden bei derBekämpfung von BTV-3 zu unterstützen", sagt Barbara Umbs, Leiterin desNutztierbereichs bei Boehringer Ingelheim. "Anzeigepflichtige Tierseuchen wiedie Blauzungenkrankheit stellen nach wie vor eine erhebliche Bedrohung dar, wasdie Notwendigkeit langfristiger präventiver Lösungen zum Schutz unsererNutztiere unterstreicht."Die Impfung als wirksame Präventionsstrategie gegen die BlauzungenkrankheitDas Blauzungenvirus wird von winzigen Insekten namens Gnitzen (Culicoides)übertragen. Die Krankheit zeigt einen stark saisonalen Verlauf, mit zunehmendemAuftreten bei steigenden Temperaturen. Es gibt 28 verschiedene Serotypen vonBTV, die nur Wiederkäuer wie z. B. Rinder und Schafe infizieren. Die Impfung von