UNTERNEHMEN vom 19.05.2025 - 15.15 Uhr

DUBLIN - Der Billigflieger Ryanair hat im Geschäftsjahr 2024/2025 wegen gesunkener Ticketpreise einen Gewinnrückgang verbucht. Für das laufende erste Quartal bis Ende Juni rechnet Ryanair-Chef Michael O'Leary dank der Osterferien im April aber wieder mit teureren Tickets. Die Preise dürften um einen mittleren bis hohen Zehnprozentsatz höher liegen als ein Jahr zuvor, teilte die Fluggesellschaft am Montag in Dublin mit. Auch für wichtige Sommerquartal von Juli bis September zeigte sich das Management optimistisch. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die Aktie erreichte im frühen Handel ein Rekordhoch.

LONDON - Der Spirituosenhersteller Diageo setzt angesichts des durch Kriege und Zölle zunehmend schwierigen Handelsumfelds den Rotstift an. Die Briten kündigten am Montag in London ein Sparprogramm über 500 Millionen Dollar an, mit dem sie die Verschuldung mittelfristig drücken und bereits ab dem Geschäftsjahr 2026 einen nachhaltigen Barmittelfluss in Höhe von 3 Milliarden Dollar generieren wollen. An der Börse kletterte die im Stoxx 50 gelistete Aktie im frühen Handel um mehr als zwei Prozent.

Delivery-Hero-Großaktionär Prosus startet Übernahme von Just Eat Takeaway

AMSTERDAM/JOHANNESBURG - Der Delivery-Hero-Großaktionär Prosus hat für die geplante Übernahme der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway ein öffentliches Angebot vorgelegt. Die Aktionäre von Just Eat Takeaway können vom 20. Mai bis 29. Juli ihre Aktien Prosus andienen, wie beide Unternehmen am Montag in Amsterdam und Johannesburg mitteilten. Die Übernahme soll zum Jahresende abgeschlossen sein.

US-Regierung erwägt neuen Deal mit Boeing zu Max-Abstürzen

WASHINGTON - Die US-Regierung erwägt, Boeing mit einer neuen Vereinbarung einen Prozess zu den zwei tödlichen Abstürzen von Flugzeugen des Typs 737 Max zu ersparen. Es sei aber noch keine Entscheidung dazu getroffen worden, teilte das Justizministerium in Gerichtsunterlagen mit. Vertreter von Opferfamilien sind gegen eine Einigung und wollen, dass am 23. Juni die Gerichtsverhandlung beginnt.

US-Aufsicht gibt Frontier-Kauf durch Verizon frei - Aus für Diversitätsziel

WASHINGTON - Der US-Telekom-Riese Verizon hat die milliardenschwere Übernahme eines Konkurrenten in den USA erst nach dem Verzicht auf Diversitäts-Initiativen bewilligt bekommen. Verizon hatte zum insgesamt rund 20 Milliarden Dollar schweren Kauf des Konkurrenten Frontier Communications bereits im vergangenen September angesetzt.

