Lynas jetzt erster Produzent schwerer Seltener Erden außerhalb Chinas!

Mit der erfolgreichen Produktion von Dysprosium in ihrer Verarbeitungsanlage in Malaysia steigt die australische Lynas Rare Earths (WKN 871899 / ASX LYC) zum ersten Produzenten der so genannten „schweren“ Seltenen Erden außerhalb Chinas auf!

Dysprosium ist eines der gar nicht so seltenen Elemente, das zur Herstellung von Hochleistungsmagneten benötigt wird, wie sie in Windturbinen oder Elektromobilen verwendet werden. Und auf Grund seiner großen Bedeutung unter anderem für diese beiden Branchen hatte die Volksrepublik Dysprosium erst vor Kurzem mit Exportbeschränkungen belegt.

Der australische Konzern hatte Ende vergangener Woche die erste, erfolgreiche Produktion von Dysprosium-Oxid in Malaysia gemeldet. Die dortige Anlage ist zwar bereits seit mehr als einem Jahrzehnt in Betrieb, Lynas hat dort aber bislang hauptsächlich so genannte „leichte“ Seltene Erden produziert.

Jetzt aber ist Lynas die erste, nicht chinesische Gesellschaft, die ein Seltene Erden-Element in kommerziellem Umfang herstellt. Das ist umso bedeutender, als China bislang fast 100% der Seltene Erden-Verarbeitung vornimmt und bei der Minenförderung einen Marktanteil von 70% hat. Lynas bezieht sein Ausgangsmaterial aus seiner Mt Weld-Mine in Western Australia.

Das Unternehmen führt nach eigener Aussage bereits Gespräche mit potenziellen Endkunden aus Europa, den USA und Japan für seine Produktion an schweren Seltenen Erden. Wie es weiter hieß, könne man in der Anlage in Malaysia derzeit bis zu 1.500 Tonnen an schweren Seltenen Erden pro Jahr produzieren. Angesichts der „hohen Nachfrage“ von Kunden aus dem Westen rechnet das Unternehmen damit, einen Aufschlag gegenüber den chinesischen Preisen verlangen zu können.

Lynas ist zudem dabei, eine neue Verarbeitungsanlage in den USA (Texas) zu errichten. Das Unternehmen hat aber auch erklärt, dass man möglicherweise Finanzierungen von Regierungsseite benötigen könnte, um das Projekt fertigzustellen.

US-Regierung stellt kanadischer Ucore Rare Metals 18,4 Mio. USD zur Verfügung

Die kanadische Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU), die sich mit ihrer RapidSX-Technologie zur Separierung Seltener Erden – sowohl leichte als auch schwere Seltene Erden können verarbeitet werden – als wichtiger Teil einer westlichen Lieferkette für die extrem gefragten Elemente positioniert, hat solche Mittel gerade erst von der US-Regierung erhalten!

Wie wir vor Kurzem berichteten, stellt das US-Verteidigungsministerium Ucore 18,4 Mio. USD zur Verfügung, um seine Technologie so schnell wie möglich zur kommerziellen Reife voranzutreiben. Ziel ist es, damit schon im zweiten Halbjahr 2026 am Start zu sein! Jetzt mehr erfahren: https://goldinvest.de/usa-stellen-ucore-184-mio-usd-fuer-kommerzialisi ...

