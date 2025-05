Börsenstart USA - 19.05. - US Tech 100 schwach -0,66 %

Der Dow Jones steht bei 42.583,15 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +5,38 %, NVIDIA +0,75 %, Amazon +0,71 %, IBM +0,61 %, Microsoft +0,61 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -3,85 %, Sherwin-Williams -1,85 %, Apple -1,81 %, Nike (B) -1,35 %, Coca-Cola -1,11 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 21.280,71 PKT und fällt um -0,66 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +2,96 %, Take-Two Interactive Software +2,10 %, The Trade Desk Registered (A) +1,25 %, Broadcom +1,17 %, Gilead Sciences +0,96 %

Flop-Werte: Warner Bros. Discovery (A) -3,37 %, NXP Semiconductors -2,49 %, GLOBALFOUNDRIES -2,37 %, Microchip Technology -2,20 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,01 %

Der S&P 500 steht bei 5.926,49 PKT und verliert bisher -0,51 %.

Top-Werte: Moderna +5,58 %, Unitedhealth Group +5,38 %, Super Micro Computer +2,12 %, Take-Two Interactive Software +2,10 %, GE Vernova +1,99 %

Flop-Werte: AES -6,20 %, First Solar -5,61 %, Caesars Entertainment -4,04 %, Chevron Corporation -3,85 %, APA Corporation -3,58 %