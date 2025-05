ZIM: Erwartungen getoppt, Prognose bestätigt & Chart bricht aus - noch Fragen?

ZIM Integrated Shipping Services ist ein weltweit tätiges israelisches Container-Transportunternehmen mit Hauptsitz in Haifa. Gegründet 1945, zählt ZIM heute zu den Top 20 der globalen Containerschifffahrtslinien und bedient über 32.000 Kunden in rund 300 Häfen weltweit.

Zahlen lassen Aktie explodieren

ZIM Integrated Shipping hat im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnet und seine Jahresprognose bekräftigt. Der israelische Containerlogistiker erzielte einen Umsatz von 2,01 Milliarden US-Dollar (rund 1,85 Milliarden Euro) und übertraf damit klar die durchschnittliche Analystenerwartung von 1,84 Milliarden Dollar.

Der Nettogewinn kletterte auf 296 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,45 Dollar je Aktie – mehr als das Dreifache des Vorjahreswerts von 92 Millionen Dollar (0,75 Dollar je Aktie). Analysten hatten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,96 Dollar gerechnet.

ZIM transportierte im Berichtszeitraum 944.000 Standardcontainer (TEU), zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig legten die durchschnittlichen Frachtraten um zweiundzwanzig Prozent auf 1.776 Dollar pro TEU zu.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um zweiundachtzig Prozent auf 779 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) verdoppelte sich auf 463 Millionen Dollar.

Zudem kündigte das Unternehmen eine Dividende von 0,74 Dollar je Aktie an – insgesamt rund 89 Millionen Dollar, was dreißig Prozent des Quartalsgewinns entspricht.

Mein Tipp: Trotz des unsicheren Umfeldes hat ZIM seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gehalten und prognostizierte ein bereinigtes EBITDA von 1,6 bis 2,2 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBIT zwischen 350 und 950 Millionen US-Dollar.

Geschäftsführer Eli Glickman ist so zuversichtlich, da ZIM eine modernisierte Flotte verfügt und eine flexible Netzwerkstruktur es dem Konzern ermöglicht, sich an veränderte Frachtströme anzupassen - insbesonders in den USA und Südostasien.

Die Zahlen für das erste Quartal haben die Aktie zweistellig anziehen lassen. Damit hat der Kurs auch wieder die 200-Tage-Linie übersprungen, was die Aktie noch interessanter macht. Anleger sollten abwarten, ob sich der Kurs dort auch in den kommenden Tagen hält und der Ausreißer zu Beginn der Woche nicht nur ein kurzer Ausflug war.

Ist dies der Fall, dann können Anleger anfangen, die Aktie einzusammeln.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

