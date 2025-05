Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen

Unternehmen: Bio-Gate AG

ISIN: DE000BGAG981



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,40 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Werksbesichtigung in Bremen bestätigt strategische Wachstumsperspektiven

Im Rahmen einer Werksbesichtigung am Produktionsstandort Bremen konnten wir uns einen umfassenden Eindruck von der technologischen Tiefe und operativen Kompetenz der Bio-Gate AG verschaffen. Das Werk spielt eine zentrale Rolle in der industriellen Umsetzung der firmeneigenen HyProtect(TM)-Technologie, mit der Implantate antibakteriell und antiviral beschichtet werden. Die Fertigung in Bremen wurde in den letzten Monaten gezielt weiterentwickelt, um steigenden Anforderungen internationaler Partner gerecht zu werden. Insbesondere die laufenden Projekte mit führenden Medizintechnikunternehmen unterstreichen, dass Bio-Gate operativ bereit ist, den nächsten Wachstumsschritt zu gehen.



Langfristig steht Bio-Gate vor einer bedeutenden Skalierungsphase. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen wir mit einem Umsatzanstieg von 16,9 % auf 8,30 Mio. EUR, gefolgt von einem weiteren Wachstum auf 9,50 Mio. EUR im Jahr 2026. Ab dann erwarten wir das erstmalige Erreichen des operativen Breakevens. Treiber dieser Entwicklung ist die Serienbeschichtung von Implantaten mit HyProtect(TM), insbesondere im Bereich orthopädischer Revisionseingriffe. Eine aktuell laufende klinische Studie eines Kunden zur CE-Zulassung von HyProtect(TM)-beschichteten Hüftimplantaten soll bis 2027 abgeschlossen werden und könnte die Grundlage für eine breite Marktzulassung schaffen. Perspektivisch bietet diese Technologie das Potenzial, nicht nur im Revisionsmarkt sondern auch bei Primärimplantaten einen neuen Standard zu setzen.



Zusätzlicher Wachstumstreiber im Bereich Wundversorgung

Ein weiteres Wachstumsfeld für Bio-Gate zeichnet sich im Bereich der Wundversorgung ab. Aktuell vertreibt das Unternehmen ein trockenes Wundspray auf Basis von MicroSilver BG erfolgreich im veterinärmedizinischen Markt - unter anderem in Deutschland, den USA und Mexiko. Dieses Produkt soll nun auch für die Anwendung im Humanbereich zugelassen werden. Die Vorbereitungen zur Zulassung für den US-Markt erfolgen über das etablierte 510(k)-Verfahren der FDA. Parallel wird auch eine Markteinführung in der EU angestrebt. Für beide Regionen wird mit Zulassungskosten im mittleren sechsstelligen Bereich gerechnet. Das Marktpotenzial liegt im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Bereich. Die Marge liegt in einem guten, Medizinprodukte-üblichen Bereich. Das Interesse potenzieller Vertriebspartner und Anwender aus verschiedenen Regionen - darunter Nordamerika, die EU sowie der deutschsprachige Raum - ist bereits vorhanden. Für alle adressierten Märkte liegen konkrete Anfragen vor, und es gibt Interessenten, die ein zugelassenes Produkt unmittelbar übernehmen würden - sowohl im professionellen Bereich als auch im OTC-Segment. Diese Dynamik unterstreicht das attraktive Wachstumspotenzial des Produkts und die strategische Bedeutung dieses Projekts innerhalb des Bio-Gate-Portfolios.

Fazit



Die Werksbesichtigung hat bestätigt, dass Bio-Gate über die nötige industrielle Infrastruktur verfügt, um Wachstum effizient zu realisieren. Entscheidend bleibt, dass das Unternehmen parallel zur operativen Expansion auch die Finanzierung seiner Pipeline absichert. Kapitalmaßnahmen werden notwendig bleiben, sollten bei erfolgreicher Kommerzialisierung der neuen Produktlinien jedoch deutlich leichter zu realisieren sein. Insgesamt bestätigt sich der Eindruck eines hochinnovativen Small Caps mit substanziellem Transformationspotenzial.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32660.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Fertigstellung: 19.05.2025 (11:40 Uhr)

Erste Weitergabe: 19.05.2025 (16:00 Uhr)



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bio-Gate Aktie Die Bio-Gate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,72 % und einem Kurs von 0,700 auf Tradegate (16. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bio-Gate Aktie um +5,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,89 %. Die Marktkapitalisierung von Bio-Gate bezifferte sich zuletzt auf 4,22 Mio.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,750Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 65,00Euro was eine Bandbreite von +361,54 %/+9.900,00 % bedeutet.