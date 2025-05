AKTIE IM FOKUS Eon gefragt - HSBC sieht viel Kurspotential Mit Analystenlob im Rücken haben die Aktien von Eon am Montag zu den besten Werten im Dax gezählt. Die Papiere des Energiekonzerns legten am Nachmittag um 1,3 Prozent auf 14,98 Euro zu, während sich der deutsche Leitindex an seinem …