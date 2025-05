Provinzial erzielt gutes Jahresergebnis und wächst ein weiteres Mal stärker als der Markt (FOTO)

Münster (ots) -



- Gesamtbeitragseinnahmen des Konzerns steigen erstmals auf über 7 Mrd. Euro

- Schaden- und Unfallversicherer wachsen um 8 % auf 4,7 Mrd. Euro

- Schaden-Kosten-Quote mit 87,9 % erneut deutlich unter Marktniveau

- Substanzstärkung durch Zuführung zu den Schwankungsrückstellungen in Höhe von

237,7 Mio. Euro

- Leben-Gesamtbeitragseinnahmen wachsen über Markt um 3,8 % auf 2,1 Mrd. Euro

- Neue Maklermarke HFK 1676 erfolgreich gestartet

- Jahresüberschuss vor Steuern klettert auf 354,8 Mio. Euro



Der Provinzial Konzern blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2024 zurück. Die

Gesamtbeitragseinnahmen erhöhten sich um 7 % auf über 7 (6,6) Mrd. Euro.

Maßgeblich dazu beigetragen hat der Zuwachs im selbst abgeschlossenen Schaden-

und Unfallversicherungsgeschäft, in dem der Konzern eine Beitragssteigerung um 8

% (Markt 7,9 %) auf 4,7 Mrd. Euro verzeichnen konnte. Auch in Bezug auf die

Kundenzahl konnte die Provinzial erfreuliche Zuwächse verzeichnen. So konnte der

Konzern knapp 500.000 Neukundinnen- und -kunden gewinnen, wodurch konzernweit

die Kundenzahl auf 5,27 Mio. gestiegen ist. Dies zeigt, dass die zentrale

Verankerung des Kundenmanagements auf Holding-Ebene bereits erste Erfolge

erzielen konnte.





"Zu Buche schlagen hier insbesondere die Ergebnisse unserer regionalen Schaden-und Unfallversicherer, die sich in wirtschaftlich und politisch herausforderndenZeiten auch dank unserer Vertriebspartnerinnen und -partner in den Agenturen,bei Sparkassen sowie Maklerinnen und Maklern erneut erfolgreich am Marktbehaupten konnten. Wir freuen uns zudem auch sehr darüber, dass unsere digitalenund hybriden Geschäftsmodelle, insbesondere die S-Direkt, in Summe gegenüber demVorjahr um 13,6 % zulegen konnten", sagte der Vorstandsvorsitzende derProvinzial, Dr. Wolfgang Breuer. "Die strategische Ausrichtung des Konzerns,diese Angebote zu bündeln, stärker untereinander zu vernetzen und so für einenoch effizientere Marktausrichtung zu sorgen, trägt Früchte."Die positive Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung war sowohl aufdas Privatkunden- als auch auf das Firmenkundengeschäft zurückzuführen.Besonders stach die Wohngebäudeversicherung als beitragsstärkste Sparte miteiner Steigerung der gebuchten Bruttobeiträge um 9,9 % auf 1,54 Mrd. Eurohervor. Neben dem Neugeschäft wirkten sich hier auch Indexanpassungen aus. DieProvinzial zählt damit als Nummer zwei in der Wohngebäudeversicherung weiterhinzu den Branchengrößen in Deutschland.In allen anderen Sparten gab es ebenfalls erfreuliche Zuwächse - zum Beispiel inKraftfahrt (+8,5 %) oder in Hausrat (+3,7 %). Ein Trend, der sich auch in denersten Monaten des aktuellen Geschäftsjahres fortsetzte. So stiegen die