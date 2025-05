US-Bonitätsabstufung von Moody's belastet nur wenig

-Kapitalvernichter- schrieb 13.05.25, 08:56

Geht mir genauso: Market-Timing funktioniert bei mir nicht und ich frage mich, wie man den Markt als gewöhnlicher Privatanleger auch tatsächlich zu seinen Gunsten timen will. Wie will man denn solch starke Marktbewegungen, die teils innerhalb eines Tages oder auch weniger Tage entstehen, tatsächlich gewinnbringend ausnutzen? In den allermeisten Fällen läuft das wie folgt ab: In die starken Abwärtsbewegungen werden die eigenen Anteile verkauft, in der Angst, dass der Markt weiter abgibt. Dann kommt es anschließend doch zu einer (unerwartet) schnellen Erholung und ein neuer Aufwärtstrend wird erwartet. Die Anteile werden dann zurückgekauft - vermutlich in vielen Fällen zu teureren Preisen wie die Verkäufe. Zudem fallen hier bei zwei Trades Transaktionskosten an. Das ganze Spielchen kostet viele Nerven und setzt zudem voraus, dass die Börse engmaschig beobachtet und analysiert wird. Ein Buy&Hold-Anleger, welcher einfach unbeirrt regelmäßig per Sparplan an der Börse investiert und seine Zeit anderweitig (und oftmals sinnvoller) nutzt, bekommt von den zwischenzeitlichen Kurskapriolen (wie in den letzten Wochen) oftmals gar nichts mit, schaut irgendwann mal kurz in sein Depot und freut sich über die tollen Entwicklungen.



Weil Market-Timing bei mir jedenfalls nicht funktioniert (entweder geht es bei einem vermeintlich günstigen Einstieg weiter bergab oder bei einer Gewinnmitnahme laufen anschließend die Kurse weiter stark nach oben usw.), habe ich mich vor einigen Jahren für die Buy&Hold-Strategie entschieden. Hiermit fahre ich auch sehr gut. Einfacher und sorgloser funktioniert das Ganze natürlich mit ETFs und/oder Fonds, aber auch im Aktiendepot.



Mit den gestrigen Schlusskursen - beflügelt durch die starken Kurserholungen und auch den Nachkäufen in den letzten Monaten - hat mein Aktiendepot auch ein neues Rekordhoch erreicht. Nachfolgend eine kleine Statistikauswertung, welche ich vor ca. 1,5 Jahren gestartet habe:



Bild: 22983_20250513082928_Screenshot 2025-05-13 075341



Ich bin meist auch immer voll investiert und Dividenden und auch frisches Kapital werden schnell wieder an der Börse in neue Aktien aus meinem Portfolio (re)investiert.

Aktuell ärgere ich mich aber auch etwas, über die davongelaufenen Kurse: AES hätte ich gerne unter 9 € ( aktuell 10,70 €) nochmals aufgestockt oder auch meine Disney-Anteile zu Kursen von ca. 72 € (aktuell 99,80 €) . Auch Pernod Ricard zu Kursen um die 85 € (aktuell 98,20 €) waren sehr reizvoll.

Allerdings sind die finanziellen Mittel oder besser gesagt Spielräume dann doch begrenzt und man kann nun mal auch nicht überall dabei sein. Bekanntlich hatte ich mich aber für stärkere Zukäufe am ETF- und Fonds-Markt entschieden - über deren Entwicklung ich mich aktuell ebenfalls sehr freue. Auch wenn aktuell viele Kurse wieder starke Erholungen zeigen und man solch günstigen Nachkäufe verpasst hat, kann man sich dennoch über die positive Entwicklung der Bestandsanteile freuen.

Ich jedenfalls tue das!



Somit wünsche ich Allen positive Entwicklungen und hohe Gewinne. Macht euch einen schönen Tag!



PS: Noch ein Tipp für die nächsten stürmischen Zeiten. Wenn Ängste, Zweifel oder sonstige Sorgen an der Börse eine Gefahr für unvernünftige Entscheidungen im eigenen Depot bilden sollten (z. B. überhastete und unüberlegte Verkäufe), dann kann es manchmal sinnvoll und hilfreich sein, den PC einfach abzuschalten und die Börse mal für einige Tage links liegen zu lassen. In der Ruhe liegt die Kraft!

PPS: Alle Trader ignorieren meinen Beitrag und machen das, was sie am besten können - Traden (aber hoffentlich erfolgreich)!