"Brauchen Planungssicherheit für alpenquerenden Verkehr, insbesondere beim Brenner-Nordzulauf"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sieht in

der Mobilität die Grundlage für Freiheit, Fortschritt und wirtschaftliche

Vernetzung. "Eine moderne und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur gehört zur

DNA von Wirtschaft und Gesellschaft . Sie ist Voraussetzung für Kontakte, den

Weg zur Arbeit, funktionierende Wertschöpfungsketten, Handel und

wirtschaftlichen Erfolg. Instandhaltung und Weiterentwicklung sind eine

staatliche Daueraufgabe ", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt im

Rahmen des Kongresses "Moderne Infrastruktur".



Die vbw zeigt sich erfreut, dass die neue Bundesregierung laut Koalitionsvertrag

die Leistungsfähigkeit der deutschen Verkehrsinfrastruktur nachhaltig erhöhen

will. "Mehr Mittel, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und

geschlossene Finanzierungskreisläufe, in denen Mauteinnahmen für die Straße auch

für die Straße eingesetzt werden, sind der richtige Weg. Gleiches gilt auch für

flächendeckende Ladenetze für Pkw und Lkw", findet Brossardt. Klärungsbedarf

erkennt die vbw aber bei der Priorisierung der einzelnen Maßnahmen. So fehlt

insbesondere der alpenquerende Verkehr , ein zentrales Element der

Transeuropäischen Netze. "Beim Brenner - Nordzulauf ist jetzt der Bundestag am

Zug. Wichtig ist endlich eine klare Perspektive für Bau und Planung, denn diese

Teilstrecke entpuppt sich als Nadelöhr . Es kann nicht sein, dass ein 55 km

langer Tunnel quer unter den Alpen deutlich schneller fertig ist als ein mit 54

km Länge nahezu gleichlanger Abschnitt, der in Teilen oberirdisch verläuft. Das

muss einfach schneller gehen ", so Brossardt.





