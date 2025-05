Ölpreise kaum verändert

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag nur wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete 65,33 US-Dollar und damit 8 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Lieferung im Juni fiel um 3 Cent auf 62,46 Dollar.

Im Handelsverlauf standen die Notierungen am Ölmarkt nur zeitweise etwas stärker unter Druck. Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Moody's sorgte insgesamt für weniger Nachfrage bei riskanteren Anlagen, zu denen auch Rohöl zählt.