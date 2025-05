Reedereien erwarten mehr Kreuzfahrtpassagiere als je zuvor

dlg schrieb 14.05.25, 17:24

- Booking starts normally after Easter only

- Strong increase in booking after 1st May

- Focus is on margin protection & cost reduction

- MS Relax came in March, introduction has always a cost impact

- Re-confirm that TUI Cruises will a dividend of at least 117m

- UK pension scheme fully funded, payments stop in Q4, nothing left in 2026 (im CF auf S. 39 steht etwas von 68 Mio Euro, aber weiß nicht, ob das TUI ingesamt oder nur UK ist)

- One-offs in Q2

- “Very positive April”

- Without revaluation, operating result would have been higher than in the previous year

- FTI/Germany; there were reasons to be careful, FTI had triple digit million loss per year, their market segment had never been an attractive one, margin protection means we don’t go into segments with low margins

- Guidance: not aggressive, confident to achieve

- Q3: Cruises deutlich besser als letztes Jahr, da additional capacity + no Suez impact, clear benefit, Q4 was strong for Cruises last year (i.e. no improvement in Q4 2025)

- Fuel price decline: s-t impact limited, weil gehedget, but took advantage of fuel prices, benefit in outer years

- Cost inflation next 6-12 months? Excl. FX effects cost inflation is stabilizing, 1-2%

- We are benefiting from strong Euro

- H1 good start into the year, Q3 und Q4 even more relevant this year



Das ist ein wenig “on the fly“ in der Bahn mitgeschrieben und teilweise meine eigene Übersetzung. Daher BITTE den Call selber hören und nicht auf die obigen Aussagen vertrauen.



Aus den Slides:

- “Partnership structures for Marella remain an option”

- Netto-Zinsbelastung: -355 bis -385m (vorher: -385 bis -415)

- Zusätzliche 50 Mio Cash Outflow für Marella Vessel Anzahlung in 2025

- Oman Air Kooperation