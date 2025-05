"Buy!" – Diese US-Dividendenaktien sind jetzt zum Kauf empfohlen

Beliebt sind REITs insbesondere in den USA, wo es neben breiten Immobilieninvestitionsfonds wie den auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierten Monatszahler Realty Income eine ganze Reihe an spezialisierten Fonds gibt, die in Nischen agieren. Dazu gehören beispielsweise Telekommunikations- und Datencenter-REITs, die Mobilfunkmasten sowie Rechenzentren errichten und vermieten.

Bank of America empfiehlt gleich 5 US-REITs zum Kauf

Aufgrund hoher Investitionskosten waren diese REITs vom Leitzinserhöhungszyklus der US-Notenbank besonders stark betroffen. Die Branche verlor an Popularität und die Kurse fielen. Doch der KI-Trade hat ihr neues Leben eingehaucht. So kletterten beispielsweise die Anteile von Digital Realty, einem Datencenter-REIT, Ende letzten Jahres auf neue Allzeithochs.

Jetzt hat auch die US-Großbank Bank of America ihre Coverage für Titel aus der Branche wieder aufgenommen und einige davon direkt zum Kauf empfohlen. Vor allem für American Tower und Digital Realty konnten sich die Expertinnen und Experten in ihrer Studie erwärmen.

Den Vermieter von Mobilfunkmasten, American Tower, sieht Lead-Analyst Michael J. Funk, als Top-Pick innerhalb der Branche. Als Argument hierfür führt er dann, dass das Unternehmen über das stärkste FFO-Gewinnwachstums-Verhältnis (Funds from Operations; vergleichbar dem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis bei herkömmlichen Unternehmen) sowie ein auch geographisch breit diversifiziertes Immobilienportfolio verfügen würde.

"Unserer Einschätzung nach verdient ein zuverlässiges Wachstum bei Mobilfunkmasten in unsicheren Zeiten einen Bewertungsaufschlag. Das Umsatzwachstum ist garantiert durch vertraglich vereinbarte Mieterhöhungen von drei Prozent pro Jahr, neuen Leasing-Abschlüssen sowie eine geringere Churn-Rate bei Mobilfunkanbietern", so die Bank of America in ihrer Studie.

American Tower, dessen Aktie aktuell auf eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent kommt, haben die Expertinnen und Experten mit einem Kursziel von 255 US-Dollar versehen und zum Kauf empfohlen. Damit sind sie in guter Gesellschaft: Bei insgesamt 22 Empfehlungen kommt die Aktie jetzt 19 Mal auf "Kaufen" oder "Übergewichten", während American Tower dreimal zum Halten empfohlen ist. Als fairer Wert wird im Mittel 246,05 US-Dollar genannt, was eine Upside von 14,6 Prozent impliziert.

Auch für die Anteile von Digital Realty, einem auf Rechenzentren spezialisierten Immobilieninvestitionsfonds, zeigt sich die Bank of America besonders optimistisch.

Hier überzeugt die Analysten, dass das Unternehmen über eine starke Buchungspipeline verfüge und damit in einer hervorragenden Position sei, in den kommenden zwei Jahren ein hohes Kern-FFO-Wachstum zu erzielen. Vor allem von der hohen Nachfrage nach KI-Trainingskapazitäten erhoffen sich die Analystinnen und Analysten der Studie eine Wachstumsbeschleunigung, nachdem Digital Realty einige Quartale mit stagnierenden Einkünften zu kämpfen hatte.

Die Aktie hat die Bank of America mit einem Kursziel von 210 US-Dollar versehen – das ist deutlich höher als der von Expertinnen und Experte gennannte Mittelwert von 184,42 US-Dollar (rund 8 Prozent Upside. Insgesamt ist die Wall Street gegenüber Digital Realty deutlich weniger zuversichtlich als gegenüber American Tower: Zwar vereinigt die Aktie bei insgesamt 27 Empfehlungen 19 Mal "Kaufen" oder "Übergewichten" auf sich, dazu kommen aber sechs Bewertungen mit "Halten" und zwei sogar zum Verkauf. Die Dividendenrendite beträgt aktuell rund 2,9 Prozent.

Drei weitere Kaufempfehlungen – der Überblick

American Tower und Digital Realty waren nicht die einzigen Kaufempfehlungen innerhalb der Branche. Auch für Crown Castle (Mobilfunkmasten), Equinix (Rechenzentren) und SBA Communications (Mobilfunkmasten) wurde die Coverage mit "Buy" wiederaufgenommen. Einige der wichtigsten Kennziffern der Branchenwerte sind wie folgt:

* Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der vergangenen fünf Jahre

** Schätzung für 2025

*** CAGR der vergangenen fünf Jahre

Fazit: Hier ist für jeden Anlegertyp etwas dabei

Die US-Großbank Bank of America hat ihre Coverage für Mobilfunk- und Datencenter-REITs wieder aufgenommen und gleich fünf Titel der Branche zum Kauf empfohlen. Besonders die Aktien von American Tower und Digital Realty haben es Analyst Michael J. Funk und seinem Team angetan. Darüber hinaus wurden "Buy"-Empfehlungen für Crown Castle, Equinix und SBA Communications ausgesprochen.

Der Branchenvergleich zeigt jedoch: Günstig sind die Titel der Branche inzwischen nicht mehr bewertet. Lediglich SBA Communciations weist noch ein Kurs-FFO-Verhältnis von unter 20 auf.

Ihrem Ruf als starke Dividendenzahler werden aber alle Titel gerecht, wobei Crown Castle über eine hohe Dividendenrendite verfügt und SBA Communications vor allem mit dem Wachstum seiner Ausschüttungen überzeugt. American Tower, Digital Realty und Equinix bieten hingegen Kompromisse aus Rendite und Renditenwachstum.

Während der KI-Trade und die Möglichkeit sinkender Zinsen weiteren Rückenwind für die Branche bedeuten dürfte, könnten die Aktien im Fall erneuter Zinserhöhungen, etwa infolge wieder ansteigender Inflationsraten, wieder in schwierigeres Fahrwasser geraten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion