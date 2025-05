DAX und MDAX glänzen: Deutsche Indizes übertreffen US-Märkte deutlich

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine überwiegend positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX legt um 0,56% zu und steht aktuell bei 23.944,52 Punkten. Auch der MDAX verzeichnet ein Plus von 0,46% und erreicht 30.130,61 Punkte. Der SDAX steigt um 0,30% auf 16.629,81 Punkte. Im Gegensatz dazu bleibt der TecDAX unverändert und notiert bei 3.852,89 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-Indizes eine leicht negative Tendenz. Der Dow Jones verliert 0,04% und steht bei 42.608,11 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 0,23% und notiert bei 5.943,24 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Märkte heute stärker als ihre US-amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der DAX und der MDAX deutliche Zugewinne verzeichnen.Siemens Energy führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.21% an, gefolgt von E.ON mit 1.72% und Rheinmetall, das um 1.57% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnet Porsche AG einen Rückgang von -1.06%, während Porsche Holding SE um -1.98% fiel.Volkswagen (VW) Vz erlebte den stärksten Verlust mit -5.49%.Die RENK Group ist der Spitzenreiter im MDAX mit einem Anstieg von 3.49%, gefolgt von HENSOLDT mit 2.53% und Deutsche Lufthansa , die um 2.27% zulegte.Carl Zeiss Meditec verzeichnete einen Rückgang von -2.01%, während AIXTRON um -2.47% fiel. Evotec hatte mit -3.11% die größten Verluste im MDAX.Salzgitter führt die SDAX-Werte mit einem beeindruckenden Anstieg von 10.31%, gefolgt von SFC Energy mit 3.89% und SCHOTT Pharma, das um 3.86% zulegte.GRENKE fiel um -3.71%, während Borussia Dortmund einen Rückgang von -4.88% verzeichnete. CECONOMY hatte mit -6.60% die größten Verluste im SDAX.IONOS Group führt den TecDAX mit einem Anstieg von 2.97%, gefolgt von HENSOLDT mit 2.53% und CANCOM SE, das um 1.45% zulegte.AIXTRON verzeichnete einen Rückgang von -2.47%, während Evotec um -3.11% fiel. SUESS MicroTec hatte mit -3.22% ebenfalls erhebliche Verluste.Unitedhealth Group ist der Spitzenreiter im Dow Jones mit einem Anstieg von 5.19%, gefolgt von Procter & Gamble mit 0.97% und McDonald's, das um 0.80% zulegte.Nike (B) fiel um -1.58%, während Apple einen Rückgang von -1.82% verzeichnete. Goldman Sachs Group hatte mit -2.40% ebenfalls erhebliche Verluste.Im S&P 500 führt Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 5.19%, gefolgt von Moderna mit 4.81% und Dollar General Corporation, das um 4.63% zulegte.United Parcel Service Registered (B) fiel um -2.80%, während Caesars Entertainment einen Rückgang von -2.90% verzeichnete. Enphase Energy hatte mit -2.94% ebenfalls erhebliche Verluste.