Den Unternehmen fehlt der Deutschlandplan / Strategie reicht von zwölf bis Mittag (FOTO)

Bonn (ots) - Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben, die Posten sind verteilt

und die erste Regierungserklärung wurde abgegeben. Berlin, so scheint es, ist

zumindest formal wieder handlungsfähig. Doch der große Plan fehlt. Zu dieser

Einschätzung kommt der auf Unternehmensnachfolge spezialisierte

Unternehmensberater Thorsten Luber. Er moniert mangelnde Ambition und vor allem

zu wenige strategische Perspektiven. "Wir beobachten derzeit viele Überlegungen

und Versprechen auf der taktischen Ebene - steuerliche Maßnahmen, Subventionen

und Markteingriffe. Der große Deutschlandplan liegt jedoch nicht vor", so

Thorsten Luber. Unternehmen aber brauchen Visionen, keine Strohfeuer.



Denken in Klientelen und Parteitaktik





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius Medical Care AG! Short 55,17€ 0,35 × 14,79 Zum Produkt Long 48,43€ 0,37 × 14,38 Zum Produkt