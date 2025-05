Litauen geht im Streit um Migration gegen Belarus vor

VILNIUS (dpa-AFX) - Im Streit um Migration hat Litauen beim Internationalen Gerichtshof eine Klage gegen das benachbarte Belarus eingereicht. Die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes wirft der autoritären Führung in Minsk vor, Migration gezielt als politisches Druckmittel gegen Litauen und die EU einzusetzen und völkerrechtswidrig Migranten in organisierter Form an die EU-Außengrenze zu bringen. "Von litauischen Institutionen gesammelte Beweise bestätigen die direkte Beteiligung des belarussischen Regimes an der Organisation der Migrationsströme", teilte das Außenministerium in Vilnius mit.

"Wir bringen diesen Fall vor den Internationalen Gerichtshof, um eine klare Botschaft zu senden: Kein Staat kann schutzbedürftige Menschen als politische Schachfiguren benutzen, ohne völkerrechtliche Konsequenzen zu befürchten", sagte Justizminister Rimantas Mockus. Konkret wirft Litauen Belarus vor, gegen geltende Vorgaben der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zu verstoßen. Aus Belarus gab es zunächst zu den Vorwürfen keine Reaktion.