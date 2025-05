Precisely kündigt Trust '25 Global Data Integrity Summit an, um die Zukunft von KI und Innovation voranzutreiben

Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Kostenlose, virtuelle Veranstaltung

am 10. Juni und anschließende Tour durch mehrere Städte erkundet führende

Strategien für KI-Bereitschaft, -Modernisierung und Location Intelligence auf

der Grundlage zuverlässiger Daten



Precisely

(https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,

einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute

Informationen für den Trust '25 Data Integrity Summit (https://www.precisely.com

/trust25/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) bekannt gegeben.

Angefangen mit einem virtuellen Kickoff und gefolgt von einer globalen Tour

durch mehrere Städte, ist die Trust '25 auf moderne Datenverantwortliche

zugeschnitten, die sich mit KI-Bereitschaft, Datenmodernisierung und dem

strategischen Einsatz von Location Intelligence beschäftigen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Virtuelle Trust '25 | 10. JuniDiese 90-minütige virtuelle Veranstaltung bringt führende Experten, visionäreKunden und Live-Demonstrationen zusammen, um Datenexperten umsetzbare Strategiezu zeigen:- Beschleunigung der KI-Bereitschaft : Legen Sie den Grundstein für Innovationenund Wertschöpfung mit KI, indem Sie Menschen, Prozesse und Daten daraufvorbereiten. Die Teilnehmenden werden über führende Praktiken für dieDatenbereitschaft, die Entwicklung skalierbarer und anpassungsfähigerKI-Frameworks sowie die Abstimmung von Mitarbeitenden und Unternehmenskulturinformiert, um den Erfolg von KI-Initiativen zu gewährleisten.- Modernisierung der Daten-Ökosysteme : Entdecken Sie, wie Sie IhreDatenbereitstellungsstrategie für maximale Skalierbarkeit und Effizienzmodernisieren können. Informieren Sie sich über Best Practices fürModernisierungspfade wie Cloud-Einführung, Systemmigration und die Einführungmoderner Datenarchitekturen wie Mesh oder Fabric.- Nutzung von Location Intelligence : Nutzen Sie standortbezogene Erkenntnisse,um die Servicebereitstellung zu verbessern, gezieltes Marketing zu optimieren,objektbezogene Risiken zu bewerten und vieles mehr.Auf der Agenda stehen reale Erfolgsgeschichten von führenden Precisely-Kunden,darunter DoorDash und die Citizens Bank, die zeigen, wie DatenintegritätInnovationen in verschiedenen Branchen beschleunigt.Trust '25 Data Love Tour | Herbst 2025Von September bis Dezember 2025 wird die Trust '25 weltweit mit 12Präsenz-Veranstaltungen in Nordamerika, Europa und Asien stattfinden - inBoston, Chicago, San Francisco, New York, Dallas, Atlanta, Singapur, Sydney,Paris, London, Köln und Sitges. Precisely wird die Termine und