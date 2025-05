Schlechte Schulden (USA), gute Schulden (Deutschland): Trump und Merz!

Während die Finanzmärkte über die Schulden-Bazooka in Deutschland jubelten, zeigt sich in den USA nun ein anderes Muster: wenn Trump seine "Big Beautiful Bill" durchbringen sollte, wäre das negativ für die Finanzmärkte: die Renditen würden wohl weiter steigen. Die Abstufung der Bonitätseinstufung der USA durch die Ratingagentur Moody´s haben die Märkte zunächst einmal weggesteckt - aber ob das dauerhaft ist, wird sich noch zeigen. So haben die Anleihemärkte im Falle Großbritanniens rebelliert und die damalige Ministerpräsidentin Liz Truss zum Rücktritt gezwungen. Warum nicht bei Deutschland mit der Bazooka von Friedrich Merz? Ein Grund dafür ist: die Verschuldung Deutschlands in Relation zum BIP des Landes ist deutlich niedriger als in den USA (allerdings ist in Deutschland die implizite Verschuldung auch sehr hoch).

1. Aktienmärkte: Warum die Bären sich weigern, aufzugeben

2. EZB über Gold als „Sicherer Hafen“ und Risiko für Finanzstabilität



