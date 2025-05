JPMorgan erwartet Rückgänge im Investmentbanking

NEW YORK (dpa-AFX) - Die größte US-Bank JPMorgan stellt sich wegen der politischen Ankündigungen von Donald Trump auf schlechtere Geschäfte im Investmentbanking ein. Die vom US-Präsidenten ausgelösten Schwankungen an den Märkten dürften das Geschäft nach Einschätzung des Managements weiterhin beeinträchtigen. So werden die Einnahmen im Investmentbanking im zweiten Quartal wohl etwa um 15 Prozent niedriger ausfallen als ein Jahr zuvor, sagte der Co-Chef der JPMorgan-Sparte, Troy Rohrbaugh, am Montag auf dem Investorentag der Bank.

Bei Anlegern sorgten die Aussagen für eine deutliche Stimmungsabkühlung. In einer ersten Reaktion fielen JPMorgan-Papiere um minus 2 Prozent auf den tiefsten Stand des Tages. Anschließend setzte der allerdings mühselige Versuch einer Erholung ein. Anderen Branchenvertretern ging es ähnlich.