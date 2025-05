Secunet-Chef geht schon jetzt - Nachfolger bestätigt

Kampfkater1969 schrieb 18.12.24, 07:44

Besprechung der Aktie, Quelle:



https://www.boersengefluester.de/secunet-security-networks-kurs-baut-starke-auf/



Zitate hieraus:



Kurs baut Stärke auf



Einschätzung

Kaufen



Im Bereich der privaten Wirtschaft hat secunet kürzlich zudem die Zulassung der gematik (Nationale Agentur für Digitale Medizin) für seinen Highspeedkonnektor HSK 2.0. bekommen. Auch das ein wichtiger Schritt. Gleichwohl dürfte es so sein, dass 2025 auf der Ertragsseite erneut eine Art Übergangsjahr wird und secunet wohl erst 2026 spürbar höhere Renditen einfährt. Das sollte im Aktienkurs aber eingepreist sein. Grundsätzlich bewegt sich das Unternehmen in einem hoch interessanten Markt und die Cloud-Lösung sollte für secunet zum entscheidenden Hebel werden. Perspektivisch dürfte sich dadurch auch die extreme Abhängigkeit vom vierten Quartal ein wenig glätten und so mehr Planungssicherheit ermöglichen. Insgesamt gehört secunet für uns zum Kreis der Comebackfavoriten 2025. Nächster wichtiger Termin: Am 27. Januar 2025 legt der Vorstand die Eckdaten für 2024 vor.





Meine Würdigung:

Bleibe auch investiert