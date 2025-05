Julien's Auctions präsentiert "Princess Diana's Style & A Royal Collection"

Beverly Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Live-Auktion am 26. Juni 2025 im

The Peninsula Beverly Hills



Registrierung und Gebotsabgabe jetzt geöffnet



Julien's Auctions kündigt mit Stolz "Princess Diana's Style & A Royal

Collection", eine bahnbrechende Versteigerung von Mode und königlichen

Erinnerungsstücken an, die am 26. Juni live im The Peninsula Beverly Hills

Gebote und Anmeldungen sind ab sofort unter juliensauctions.com möglich.





sauctions.com%252F%26a%3Djuliensauctions.com&a=juliensauctions.com möglich.





Über 300 außergewöhnliche Lose werden angeboten, darunter ikonische

Kleidungsstücke, die Diana, Prinzessin von Wales, getragen hat - viele davon

waren noch nie zuvor auf einer Auktion zu sehen. Zu den herausragenden Stücken

gehören ein Abendkleid von Catherine Walker Falcon aus dem Jahr 1986 (Schätzung:

200.000-300.000 USD), ein geblümtes Tageskleid von Bellville Sassoon aus dem

Jahr 1988, ein dreiteiliger Escada-Anzug, den sie auf einem Foto trägt, und ihr

scharlachroter Skianzug HEAD. Außerdem sind Schuhe, Handtaschen und Accessoires

zu sehen, wie z. B. der 1981 in den Flitterwochen getragene pfirsichfarbene Hut

von John Boyd und ihre Handtasche aus Lammfell von Lady Dior.



Die Auktion umfasst auch noch nie zuvor versteigerte Modedesigns und persönliche

Gegenstände der britischen Königsfamilie, darunter Stücke, die mit Königin

Elisabeth II, Prinzessin Margaret, der Königinmutter und dem Herzog und der

Herzogin von Windsor in Verbindung stehen. Zu den Highlights gehören die

Modeillustration von Prinzessin Margaret von Norman Hartnell, ihr antikes

Armband aus Diamanten und Naturperlen sowie ein Givenchy-Kleid der Herzogin von

Windsor.



Die britische Designerin Elizabeth Emanuel, berühmt für die Mitgestaltung von

Dianas Hochzeitskleid 1981, steuert ausgewählte persönliche Archivstücke und

Skizzen bei. "Dianas zeitlose Schönheit und ihr Stil inspirieren uns nach wie

vor", sagte Emanuel. "Es ist mir eine Ehre, diese Erinnerungen mit der Welt zu

teilen."



Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Artikel von Diana kommt Muscular

Dystrophy UK zugute, um ihr wohltätiges Vermächtnis zu ehren.



Julien's Auctions ist das Auktionshaus, das den Weltrekord für den Verkauf von

Dianas Abendkleid im Jahr 2023 im Wert von 1,14 Millionen Dollar und ihrer

Schuhe im Jahr 2024 im Wert von 390.000 Dollar aufgestellt hat. Martin Nolan,

Mitbegründer und Geschäftsführer, erklärt: "Diese Auktion feiert Dianas Eleganz

und ihren bleibenden kulturellen Einfluss."



Private Vorbesichtigungen finden in New York, London und Los Angeles statt, die

Live-Auktion im The Peninsula Beverly Hills am 26. Juni um 10:00 Uhr PT.



