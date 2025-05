AUTO1 Group - Aktie im Rampenlicht - 19.05.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von AUTO1 Group einen Gewinn von +25,66 % verbuchen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,76 % geändert.

EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 19.05.2025 / 18:00 CET/CEST Dissemination of a …

Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf YouTube.