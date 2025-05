RBC stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 308 auf 309 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen für den Rückversicherer in einer am Montag vorliegenden Einschätzung an …