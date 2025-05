bibigo, die weltweite Nummer 1 unter den koreanischen Lebensmittelmarken, macht die beliebte K-Pop-Gruppe SEVENTEEN zu globalen Markenbotschaftern

Veröffentlichung des Kampagnenvideos

Gemeinsame Produkteinführung

Online- und Offline-Events

Durch diese Partnerschaft möchte CJ die einzigartigen Geschichten und Aromen der koreanischen Küche mit einem frischen und kreativen Ansatz in die Welt hinaus tragen.

SEVENTEEN sind K-Pop-Ikonen, die 2015 zum ersten Mal auf der Bühne standen. CJ Foods hat sich für SEVENTEEN als globale Markenbotschafter entschieden, weil die fröhliche und positive Energie der Gruppe mit dem lebensfrohen und leidenschaftlichen Markenimage von bibigo harmoniert.

Zum Start der Kampagne veröffentlicht bibigo ab dem 20. Mai ein weltweites Kampagnenvideo auf seinen Social-Media-Kanälen Instagram, TikTok und X (ehemals Twitter). Das Kurzvideo zeigt Mitglieder von SEVENTEEN, die Bibigo-Produkte genießen, darunter Gimbap, Corn Dogs und Tteokbokki. Fans können sich das Video auch auf einer speziellen Microsite von bibigo | SEVENTEEN ansehen, die am 23. Mai auf der offiziellen Website der Marke online gehen wird. Während des Videodrehs der Kampagne im März brachten SEVENTEEN ihren unverwechselbaren jugendlichen Charme mit zum Set und sorgten für jede Menge Lebensfreude und Spaß am Set.

Damit hört die Zusammenarbeit aber nicht auf. In der zweiten Hälfte dieses Jahres wird bibigo im Rahmen der Kampagne bibigo | SEVENTEEN gemeinsame Produkte auf den globalen Märkten einführen. Darüber hinaus können sich Fans und Verbraucherinnen und Verbraucher auf eine Reihe von Online- und Offline-Veranstaltungen in internationalen Märkten wie Japan und den USA freuen.

„Durch die Partnerschaft mit SEVENTEEN hoffen wir, weltweit mehr Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen und die Bekanntheit unserer Marke bibigo deutlich zu steigern", so Stephan Czypionka, Global Chief Marketing Officer von CJ Foods. „Mit dieser Kampagne wollen wir bibigo und koreanisches Essen auf unterhaltsame und ansprechende Weise einem breiteren Publikum vorstellen."

Informationen zu bibigo

bibigo wurde 2010 eingeführt und ist eine globale koreanische Lebensmittelmarke von CJ Foods. bibigo hat sich zum Ziel gesetzt, das geschäftige und anspruchsvolle Leben von heute zu bereichern, und bringt unter dem neuen Slogan „Live Delicious" K-Food und Kultur auf die Tische der Welt.

Das Markensortiment umfasst ein komplettes Sortiment an Snacks, Vor- und Hauptspeisen. Bibigo-Produkte werden in rund 60 Ländern weltweit verkauft, und das Flaggschiff-Produkt der Marke „Mandu" wird in sechs Kontinenten vertrieben. Inspiriert von authentischen Rezepten, macht bibigo die Geschmackserlebnisse der koreanischen Küche mit beliebten Angeboten in den meisten großen Lebensmittelketten zugänglich.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bibigo.com/en/at-home

Informationen zu CJ Foods

CJ Foods, eine Geschäftsbereich von CJ CheilJedang, ist ein weltweit tätiges Lebensmittelunternehmen, das eine Vielzahl von Produkten anbietet, die von frischen Lebensmitteln über Tiefkühlkost bis hin zu Snacks reichen. Als größtes koreanisches Lebensmittelunternehmen ist CJ Foods seit Jahrzehnten mit seiner bekannten Marke „bibigo" führend beim weltweiten Vertrieb koreanischer Lebensmittel. Unter der Marke bibigo werden köstliche K-Food-Produkte angeboten, darunter Mandu (Knödel nach koreanischer Art), Hühnchen, verarbeiteter Reis, koreanische Soße, Kimchi, Gim (Seetang), Rolls und koreanisches Streetfood.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cj.co.kr/en/aboutus/business/food

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2689333/Photo__bibigo_I_SEVENTEEN__campaign_image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bibigo-die-weltweite-nummer-1-unter-den-koreanischen-lebensmittelmarken-macht-die-beliebte-k-pop-gruppe-seventeen-zu-globalen-markenbotschaftern-302459632.html