CATL-Aktie geht am ersten Handelstag zweistellig steil

Der weltgrößte Batteriehersteller CATL (Contemporary Amperex Technology) hat bei seinem Börsengang in Hongkong ein fulminantes Debüt hingelegt. Die CATL-Aktie eröffnete am Dienstag den Handel in Hongkong bei 296 Hongkong-Dollar. Das entspricht einem Aufschlag von mehr als 12,5 Prozent zum Zeichnungspreis von 263 Hongkong-Dollar. Die Aktie stieg anschließend zeitweise um mehr als 18 Prozent auf 311 Hongkong-Dollar. Am frühen Dienstagnachmittag Ortszeit notierte sie bei 308 Hongkong-Dollar (Stand: 07:04 Uhr MESZ).

Durch die Zweitplatzierung in Hongkong wird die Aktie von CATL auch für ausländische Investoren handelbar. Neil Beveridge, Analyst bei Bernstein, sieht in der starken Nachfrage nach den sogenannten H-Aktien in Hongkong ein klares Signal: "Das zeigt, wie hoch das internationale Interesse an CATL ist", erklärte er gegenüber CNBC. Tatsächlich steht der Kursanstieg in Hongkong im Kontrast zum Handelsstart in Shenzhen, wo die CATL-Aktie zunächst schwächelte, später aber um 1,5 Prozent zulegte.