HKPA und Tochterunternehmen APTEC erstmals auf der China Print

Die 55-köpfige Delegation der HKPA setzt sich für das CTV-Programm zur Steigerung der Druckproduktivität ein

HONGKONG, 20. Mai 2025 /PRNewswire/ -- In einem bahnbrechenden Schritt für die Druckindustrie veranstaltet das Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Standardization Research Center die öffentlichen Anhörungen zu den „Anforderungen für die Berechnung und Anwendung des Farbtonwerts (Colour Tone Value, CTV) für die Druckprozesskontrolle" als Greater Bay Area (GBA) Standard, initiiert vom Advanced Printing Technology Centre (APTEC). Es soll der ERSTE GBA-Standard für die Druckindustrie sein. Um die Umsetzung von CTV in der gesamten Region voranzutreiben, startete die HKPA das Programm Colour.Method.Master: GBA RECREATES THE WORLD'S COLOUR, finanziert von der Hong Kong Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA). Nach der Teilnahme an der 31. South China International Exhibition on Printing Industry im März wird APTEC das Programm auf der 11. China Print vom 15. bis 19. Mai präsentieren. Durch die Weitergabe von Wissen und den Austausch von Erfahrungen will APTEC die Industrie dazu bringen, durch die Einführung von CTV herausragende Leistungen im Druck zu erzielen.