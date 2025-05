Stahlriese Nippon Steel: Milliardenoffensive soll Trump von U.S. Steel-Übernahme überzeugen Nippon Steel will bis zu 14 Milliarden US-Dollar in die US-Stahlindustrie investieren. Damit will man Trump von der Übernahme von U.S. Steel überzeugen. Die Aktie von U.S. Steel legt nachbörslich zu. Die Details.