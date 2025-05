Indexveränderung treibt Papier

Praktisch das ganze abgelaufene Jahr über tendierte das Wertpapier von Schott Pharma talwärts, insgesamt waren Verluste von zeitweise 48 Prozent zu verzeichnen gewesen. In diesem Jahr setzte sich die Talfahrt bis Anfang April sogar auf 18,50 Euro von einstigen 43,40 Euro fort. Seitdem allerdings steigt die Aktie dynamisch an und konnte einen ersten wichtigen Widerstandsbereich aus dem Frühjahr 2025 bei 26,25 Euro überwinden und direkt an den 50-Wochen-Durchschnitt sowie den laufenden Abwärtstrend zulegen. Ein Ausbruch darüber würde folglich mittelfristiges Kurspotenzial freisetzen, Ziele könnten dann im Bereich von 30,20 und darüber 33,20 Euro für die Schott-Pharma-Aktie ausgerufen werden. Ein derartiges Szenario kann aber erst bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 28,00 Euro für das Wertpapier abgeleitet werden. Solange dies nicht der Fall ist, sind latente Rückfallrisiken zurück auf 23,85 Euro zu bedenken. Kritischer dürfte es für die Aktie erst unterhalb von 22,35 Euro werden, eine solche Entwicklung könnte im Anschluss nämlich Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 18,50 Euro verursachen.

