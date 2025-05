Steyr Motors beschert Mutares hohe Gewinne – und Anlegern eine fette Dividende!

Der in München beheimatete Mutares-Konzern hat nach vorläufigen Zahlen Ende April nun auch seinen endgültigen, testierten Abschluss für das zurückliegende Geschäftsjahr vorgelegt. Dieser zeigt dank dem Listing von Steyr Motors und dem Verkauf des auf Lebensmitteltransporte spezialisierten Logistikdienstleisters FrigoScandia einen starken Umsatz- und Gewinnanstieg.

Hoher Mittelzufluss, aber Abschreibungen belasten

Den Liquiditätszufluss aus Verkäufen sowie dem Börsengang von Steyr Motors, dessen Aktie zeitweise im Mittelpunkt eines Short-Squeezes stand, da sich vorwiegend Privatanlegerinnen und -anleger auf den nur geringen Freefloat gestürzt hatten, beziffert Mutares auf 70 Millionen Euro.

Das EBITDA-Ergebnis hat das Unternehmen mit 117,1 Millionen Euro angegeben gegenüber 756,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. Unter Berücksichtigung von Bereinigungen stand hingegen ein Minus vor dem operativen Ertrag. Nach einem Überschuss von 3,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023 wurde nun ein Fehlbetrag von -85,4 Millionen Euro erwirtschaftet.

Mutares macht hierfür die "Akquisition defizitärer Beteiligungen sowie [die] Auswirkungen der schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung speziell im Segment Automotive & Mobility" verantwortlich.

Kurz- und mittelfristige Ziele bekräftigt

Für das laufende Geschäftsjahr hat Mutares seine Ziele bekräftigt und auf bereits erfolgte Transaktionen verwiesen. So wurden bereits Unternehmen mit einem Umsatz von 1,85 Milliarden Euro verkauft, woraus Bruttoverkaufserlöse in Höhe von 200 Millionen Euro erzielt wurden.

Bis zum Jahresende sollen die Erlöse auf 6,5 bis 7,5 Milliarden Euro klettern, während ein Überschuss von 130 bis 160 Millionen Euro angestrebt wird. Bis 2028 will Mutares einen Konzernumsatz von 10 Milliarden Euro und einen Jahresgewinn von 200 Millionen Euro verbuchen können.

Dividendenvorschlag kommt gut an, Aktie gefragt

Am Markt kommt das von Mutares vorgelegte Jahresergebnis gut an. Kurz nach Handelsstart notiert die Aktie mit einem Plus von rund 5 Prozent. Damit belaufen sich die seit dem Jahreswechsel erzielten Kursgewinne auf bereits knapp 37 Prozent.

Zur positiven Stimmung gegenüber der Aktie dürfte am Dienstag auch der Dividendenvorschlag in Höhe von 2,00 Euro beitragen. Der bedeutet für einen Kurs von etwa 35 Euro (Stand: 09:20 Uhr MESZ) eine Dividendenrendite von 5,7 Prozent. Allerdings muss die am 02. Juli stattfindende Hauptversammlung noch zustimmen.

Fazit: Da ist noch Luft nach oben

Der Beteiligungskonzern Mutares hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem starken Ergebnis abgeschlossen und dabei vor allem vom anteiligen Verkauf von Steyr Motors profitiert. Die kurz- und mittelfristigen Ziele wurden bestätigt, während auch der Dividendenvorschlag den Geschmack der Anlegerinnen und Anleger trifft.

Aus fundamentaler Perspektive haben die Anteile noch Luft nach oben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 5,4. Gleichzeitig wird Mutares nur auf das 0,65-fache seines Buchwertes geschätzt. Dementsprechend zuversichtlich sind die wenigen Analysten, die das Papier covern: Sie sehen laut MarketScreener den fairen Wert bei 47,50 Euro und damit ein Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion