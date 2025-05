3SBio-Aktie schießt hoch: Pfizer setzt Milliarden auf chinesische Krebsforschung

Der US-Pharmakonzern zahlt 1,25 Milliarden US-Dollar, um sich die weltweiten Rechte an einem experimentellen Krebsmedikament der chinesischen 3SBio zu sichern. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Der Deal, der laut Analysten von Bernstein den bisherigen Rekord für chinesische Biotech-Lizenzverträge bricht, umfasst darüber hinaus potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 4,8 Milliarden US-Dollar. Pfizer will zusätzlich 100 Millionen Dollar direkt in das in Hongkong börsennotierte Unternehmen investieren.