Star Copper plant Erweiterungsarbeiten an der Entdeckung im Projekt Star

Vancouver, British Columbia – 20. Mai 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU | OTC: STCUF | FWB: PP0) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Rohstoffexplorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich, einen Überblick über seine Pläne zur Exploration und Expansion der Entdeckung in seinem Vorzeigeprojekt Star im Herzen des branchenweit anerkannten „Golden Triangle“ in British Columbia zu geben.

Überblick über das Projekt

Das Projekt Star umfasst 6.829 Hektar und befindet sich zu 100 % im Besitz von Star Copper. Alle Genehmigungen für die Liegenschaft liegen im Rahmen einer mehrjährigen Arbeitsgenehmigung („Multi-Year Area-Based“, MYAB) vor, die kurzfristige und künftige Exploration ermöglicht. Das Projekt Star liegt in einer erstklassigen Jurisdiktion und kann sich historischer Explorationsarbeiten im Wert von mehr als 10 Millionen Dollar, einschließlich geochemischer Untersuchungen, Schürfgrabungen, Bodenproben und mehr als 13.000 Bohrmeter in 49 Diamantbohrlöchern, die das Vorhandensein eines kalkhaltigen alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Systems bestätigen, rühmen.

Darryl Jones, CEO von Star Copper, kommentiert: „Das Projekt Star, das jahrelang stilllag, ist eines der bestgehüteten Geheimnisse in Kanada. Angesichts des umfangreichen historischen Datensatzes, ausgezeichneter Bohrergebnisse, erwiesener Kupferentdeckung und bedeutender attraktiver gleichartiger Porphyre in der Liegenschaft, sollten wir noch ein anderes Projekt in der gesamten Region mit einem Potenzial, das dem Projekt Star gleichkommt, identifizieren. Unser engagiertes Team arbeitet hart an der Definition des Umfangs und der Größe der bestehenden Entdeckung, sowie an der Auffindung weiterer Entdeckungen in den nahegelegenen gleichartigen Vorkommen.“

Frühere Entdeckung: Star Main

Historische Bohrungen in der Zone Star Main bestätigten ein in alle Richtungen, einschließlich der Tiefe, offenes, robustes Mineralisierungssystem. Das Projekt Star zeigt klassische Porphyr-Alterierung und -Mineralisierung über ein ausgedehntes Gebiet. Das Ziel Star Main weist eine gut erhaltene, supergene Oxidzone an der Oberfläche auf, die durch mehrere hochgradige Abschnitte bestätigt wurde (siehe Tabelle 1 unten). Die Oxidzone an der Oberfläche über der primären Sulfid-Mineralisierung wird von Malachit und Azurit mit vereinzelt nativem Kupfer, Chalkosin und Tenorit dominiert.

Die Mineralisierung wurde in mehreren Bohrlöchern durchteuft und erweiterte das bekannte hochgradige Sekundärmaterial. Die bekannte Mineralisierung fällt steil ab, das Zentrum oder die Bornit-Zone wurde jedoch noch nicht erreicht. Das Ziel Star Main erstreckt sich höchstwahrscheinlich lateral und in die Tiefe, und das Unternehmen beabsichtigt, dies in dem geplanten bevorstehenden Feldprogramm zu prüfen.

Tabelle 1 – Hervorgehobene Bohrergebnisse – Zone Star Main

Loch-Nr. Abschnitt (m) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) S024 312,16 0,37 0,24 0,69 S025 269 0,42 0,198 0,61 S026 263 0,35 0,15 0,78 S027 72,00 (@504–576m) 0,27 0,1 0,57 S045 64 1,12 0,593 1,3 S049 324 0,44 0,219 0,74

Die oben dargestellten langen Abschnitte demonstrieren die Kontinuität und Größe der Kupfer-Gold-Mineralisierung in der Zone Star Main. Siehe genaue Ergebnisse auf der Website des Unternehmens.

Abbildung 1 - Kernbox SO45 1-2 12,62 – 18,20 m Azurit- und Malachit-Mineralisierung in der supergenen Zone an der Oberfläche.

Wichtige Entdeckungsziele: Star North & Star East

Neben der Entdeckung Star Main weisen die Mineralisierungsgebiete Star North und Star East die gleichen geochemischen Eigenschaften mit großen geochemischen und geophysikalischen Signaturen auf und verheißen ein arbeitsreiches Jahr für das Unternehmen.

Star North

Star North, ungefähr 1 Kilometer nordöstlich von Star Main gelegen, ist ein großes Porphyr-Ziel, in dem noch keine Bohrungen stattfanden. Es zeigt eine 500 x 700 Meter mächtige Zone starker IP-Wiederaufladbarkeit, magnetische Anomalien und mit multiplen Elementen (Kupfer, Gold, Silber, Molybdän, Zink und Blei) angereicherten Boden. Das geologische Umfeld ähnelt Star Main stark, mit ähnlichen Strukturen und Alterierung. Star North stellt eine seltene oberflächennahe Chance zur Entdeckung eines neuen Kupfer-Gold-Systems, direkt neben dem bekannten Vorkommen, dar.

Star East

Star East liegt etwa 1 Kilometer ostsüdöstlich von Star Main und umfasst eine 500 x 500 Meter mächtige Anomalie, die durch IP-Wiederaufladbarkeit und Multi-Element-Boden-Geochemie definiert ist. Oberflächliche Schürfgrabungen bestätigten die Mineralisierung, es fanden jedoch nur geringe Bohrarbeiten in dem Gebiet, das in alle Richtungen offen ist, statt. Star East weist die gleichen geophysikalischen und geochemischen Signaturen wie Star Main auf und gilt als erstklassiges bohrbereites Ziel mit bedeutendem Potenzial zur Expansion.

Strategischer Ausblick

Star North und Star East gelten als zwei der vielversprechendsten Greenfield-Entwicklungsziele in der Liegenschaft. Die Nähe zu Star Main sowie starke technische Signaturen und geringe historische Bohrarbeiten stellen eine einzigartige Chance für bedeutende neue Entdeckungen in einer der produktivsten Bergbauregionen in Kanada dar.

Star Copper konzentriert seine Expansionsstrategie auf die folgenden Aktivitäten:

- Expansion und Vertiefung der bestehenden Zone Star Main.

- Prüfung der aussichtsreichen Ziele in den Interessengebieten Star North und Star East.

Dieser mehrgleisige Ansatz soll das weitere, große Potenzial des Projekts Star erschließen und Star Copper als eines der führenden Kupfer-Gold-Explorationsunternehmen in der Region Golden Triangle positionieren.

Das Unternehmen plant, in den kommenden Tagen die Bohrausrüstung und die Crews für das Projekt Star zu mobilisieren und freut sich darauf, in den kommenden Wochen regelmäßig über die Fortschritte zu berichten.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: PP0)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau potenzialreicher Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung ist Star Copper bestens aufgestellt, um der zunehmenden industriellen Nachfrage zur Deckung des wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarfs nachzukommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Bitte beachten Sie auch den aktuellen technischen Bericht des Unternehmens zum Projekt Star, der unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Invictus Investor Relations

E-Mail: walter@invictuir.com

Tel: +1(604) 306-8477

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „antizipiert“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören unter anderem Aussagen über die Zukunftsaussichten der Projekte des Unternehmens und die geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens im Sommer. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Star Copper Corp Registered Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,61 % und einem Kurs von 0,382EUR auf Frankfurt (20. Mai 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.