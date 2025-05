Bitcoin auf Kurs Richtung Allzeithoch!

"Abgesehen von einer möglichen kurzen Verschnaufpause an diesem wichtigen Widerstandsniveau deutet der positive Trend darauf hin, dass der Kurs letztlich weiter steigen wird", so Ari Wald, Chartanalyst bei Oppenheimer, gegenüber CNBC. Wichtig sei laut Wald jedoch, dass der Kurs nicht unter die 92.000-Dollar-Marke falle – dort verläuft derzeit der 200-Tage-Durchschnitt und gilt als zentrale Unterstützungszone.

Bitcoin hat sich über der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 US-Dollar etabliert und notiert aktuell bei rund 105.500 US-Dollar – ein Plus von 3 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden (Stand: 8:50 Uhr MESZ). Nach einem kurzen Ausflug über 107.000 US-Dollar am Wochenende konsolidiert die Kryptowährung nun auf dem höchsten Stand seit Januar. Laut Analysten rückt damit ein erneuter Test der nächsten charttechnischen Hürde bei 108.000 US-Dollar in greifbare Nähe. Im bisherigen Jahresverlauf liegt Bitcoin rund 12 Prozent im Plus, allein seit Anfang Mai beträgt der Zuwachs 11 Prozent.

Katie Stockton, Gründerin von Fairlead Strategies, sieht kurzfristig ebenfalls keine Anzeichen für einen Kursrücksetzer, warnt jedoch vor übertriebenem Optimismus:

"Zwar bleibt die kurzfristige Dynamik positiv, doch gibt es erste Anzeichen für eine Überkauftheit – insbesondere in Aktienmärkten, mit denen Bitcoin derzeit stark korreliert ist."

Stockton geht davon aus, dass sich die derzeitige Rally in naher Zukunft abschwächen könnte, anstatt direkt in ein neues Allzeithoch zu münden. Sollte Bitcoin nicht nachhaltig über die Widerstandsmarke ausbrechen, drohen volatile Rücksetzer, so die Analystin.

Marktstimmung dreht leicht

Der Krypto Fear & Greed Index liegt laut CoinMarketCap-Daten bei 68 Punkten – zwar noch im Bereich der "Gier", aber deutlich schwächer als in der Vorwoche, was auf eine zunehmende Vorsicht hindeutet. Auch die Bitcoin-Dominanz am Gesamtmarkt steigt leicht auf 62,8 Prozent, ein Zeichen dafür, dass Investoren derzeit verstärkt in die Leitwährung und weniger in Altcoins investieren.

ETF-Zuflüsse stützen den Kurs

Ein wesentlicher Unterstützer der aktuellen Aufwärtsbewegung sind unter anderem erhebliche Mittelzuflüsse in Bitcoin-ETFs. Allein am Montag flossen über 667 Millionen US-Dollar in die börsengehandelten Bitcoin-Fonds – der höchste Wert seit dem 2. Mai.

Steven Lubka, Managing Director bei Swan Private Client Services, sieht Bitcoin in einer einzigartigen Position: "Es ist ein ‘Best of Both Worlds’-Szenario. Wenn die Märkte gut laufen, profitiert Bitcoin vom Risikoappetit. In Krisenzeiten – etwa bei geopolitischen Spannungen, Handelszöllen oder geldpolitischen Schocks – kann Bitcoin aber auch wie digitales Gold funktionieren und als sicherer Hafen fungieren."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 105.556PKT auf CryptoCompare Index (20. Mai 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.





