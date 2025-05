SFC Energy - Aktie im Rampenlicht - 20.05.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SFC Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +36,26 % bestehen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

Die vage Hoffnung auf eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine könnte dem Dax nach seinem Rekordhoch vom Wochenauftakt am Dienstag eine weitere Bestmarke bescheren. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Leitindex ein Plus …

Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy ist mit Einbußen ins Jahr gestartet. Die Rückgänge bei Umsatz und operativem Ergebnis bezeichnete SFC allerdings als erwartungsgemäß und begründet sie mit einem Großprojekt in Indien im Vorjahreszeitraum, …

SFC Energy AG is poised for growth in 2025, with robust regional performance and strategic expansions paving the way for future success.