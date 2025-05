Dax startet leicht im Plus - 24.000er-Marke geknackt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet und hat kurzzeitig erstmals die Marke von 24.000 Punkten geknackt. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.955 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Vortagsschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Rheinmetall und Vonovia, am Ende BASF, die Allianz und Mercedes-Benz.



"Das war beim Dax gestern bereits Allzeithoch Nummer 26 in diesem Jahr. Im ersten Halbjahr 2024 hat der Dax 30 neue Rekordstände erreicht", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Es sei jetzt schon klar, dass das 1. Halbjahr 2025 nach der Zahl der Allzeithochs mindestens das sechstbeste 1. Halbjahr in der Dax-Historie werde. Der bisherige Rekord stammt aus dem 1. Halbjahr 1998 mit 40 Rekorden.









"Auffallend ist jedoch, dass das Handelsvolumen beim Dax gestern extrem niedrig war", so Altmann. "So wenige Dax-Aktien wie gestern wurden zuletzt am 3. Januar gehandelt. Das war faktisch noch in der Weihnachtszeit." Das lege den Verdacht nahe, dass kaum noch jemand bereit sei, auf dem aktuell hohen Kursniveau zu kaufen. "Solange keine Gewinnmitnahmen einsetzen, geht das gut. Größere Gewinnmitnahmen können den Dax dann aber schnell drücken."

Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,49 US-Dollar; das waren 5 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.