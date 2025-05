Unkomplizierte Versteuerung von ETFs

Regenstauf (ots) - Exchange Traded Funds (ETFs) erfreuen sich seit Jahren großer

Beliebtheit. Sie sind eine transparente, flexible und unkomplizierte Form der

Geldanlage, um von Kursgewinnen an der Börse zu profitieren. Bei breiter

Streuung sind sie risikoarm, haben aber das Potenzial für deutlich höhere

Erträge als das Sparbuch und Co. Viele nutzen ETFs als Baustein für die private

Altersvorsorge oder den langfristigen Vermögensaufbau. Somit eigenen sie sich

auch für Eltern, die Kapital für ihre Kinder ansparen und vermehren möchten.

Auch das Finanzamt macht es Anlegern leicht, denn die Besteuerung ist

unkompliziert. Mit ein paar Kniffen lassen sich manchmal Steuern vermeiden.



So funktionieren ETFs





ETFs sind Investmentfonds, die einen bestimmten Marktindex in seinerWertentwicklung abbilden. Das kann z.B. ein Aktienindex wie der DAX sein. Eskann auf bestimmte Branchen z.B. Energie oder Regionen z.B. Indien gesetztwerden. Sehr beliebt ist der MSCI World ETF, der den MSCI World Index abbildet,der rund 1.600 Unternehmen aus 23 Industrieländern enthält. Neben Aktien-ETFsgibt es auch Anleihen-ETFs oder Rohstoff-ETFs. Letztere folgen z.B. demGoldpreis. Die Gebühren sind gering, da sich kein Fondsmanager aktiv um dieWertpapiere kümmert.Die Handhabung ist einfach. Für die Geldanlage in einen ETF wird lediglich einWertpapierdepot bei einer Bank benötigt. Mittlerweile bieten Finanzinstituteauch Sparpläne an. Damit werden z.B. monatlich 50 Euro in einen ETF angelegt.Die Beteiligung läuft so lange, wie man möchte. ETFs sind an keine Laufzeitgebunden, können also jederzeit verkauft werden. Allerdings ist der aktuelleWert vom Marktkurs abhängig und kann sich nicht nur nach oben, sondern auch nachunten entwickeln. Solche Kursschwankungen können durch eine breite Streuungausgeglichen werden.Die Besteuerung läuft automatischDurch die Investmentsteuerreform im Jahr 2018 ist die Besteuerung von ETFseinfach und überschaubar geworden. Zudem werden inländische und ausländischeETFs jetzt gleichbehandelt. Werden ausschüttende und thesaurierende Fondswährend der Haltezeit noch unterschiedlich besteuert, so werden sie nach demVerkauf steuerlich gleichgestellt. Die Besteuerung übernehmen die depotführendenBanken, sofern sie in Deutschland ansässig sind. Sie führen die Vorabpauschaleund Abgeltungssteuer selbstständig an das Finanzamt ab. In diesem Fall müssenSteuerpflichtige nichts weiter unternehmen. Die bereits versteuertenKapitalerträge müssen nicht mehr in der Steuererklärung angegeben werden.Diese Steuern werden auf ETFs erhobenSteigt der Wert eines ETFs, werden beim Verkauf Steuern fällig. Der Gewinn wird