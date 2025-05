Wie ein Düsseldorfer Startup den Wohnungsmarkt neu denkt / digital, menschlich und garantiert (FOTO)

Düsseldorf (ots) - zuhause-finder.com kombiniert datenbasiertes Matching mit

echter Beratung - und bietet Wohnungssuchenden zwei garantierte

Besichtigungstermine. Gründer Max Schutte erklärt, warum Vertrauen heute

wichtiger ist als Tempo.



Deutschland steckt in einer tiefen Wohnraumkrise: Laut Statistischem Bundesamt

fehlen in Ballungsräumen über 700.000 Wohnungen , allein 2024 wurden rund 13 %

weniger Neubauten genehmigt als im Vorjahr. Während Fachkräfte aus dem In- und

Ausland in Städte wie Köln, München oder Düsseldorf drängen, stehen viele

Wohnungssuchende vor automatisierten Absagen, überfüllten Besichtigungen oder

frustrierenden Plattform-Erlebnissen.







datenbasiertes Matching-System kombiniert mit echter Beratung durch Menschen ,

die zuhören, mitdenken und passende Besichtigungen garantieren.



"Wir haben kein Portal gebaut, das man einfach durchklickt", sagt Gründer Max

Schutte , 21. "Wir filtern, beraten, denken mit und machen genau das, was der

Markt gerade braucht: Verbindlichkeit, Qualität und Menschlichkeit."



Vom IT-Unternehmer zum Wohnungsretter



Max Schutte ist kein typischer Gründer auf der Suche nach der nächsten App-Idee.

Nach dem erfolgreichen Verkauf seiner IT-Firma im vergangenen Jahr wollte er

eigentlich eine Pause machen bis ein ehemaliger Kunde ihn fragte, wie man

stressfrei eine Wohnung vermietet.



"Ich habe abends am Küchentisch gesessen und mich gefragt: Warum gibt's

eigentlich keinen Service, der Eigentümern das Chaos an Bewerbungen abnimmt und

Suchenden gleichzeitig echte Chancen bietet?" Noch am selben Abend entstand die

Website, sechs Tage später folgte der erste zahlende Kunde.



Heute - nur knapp 12 Wochen nach dem offiziellen Start - besteht sein Team aus

13 Mitarbeitenden, arbeitet deutschlandweit im Homeoffice und hat bereits über

100.000 Menschen erreicht .



Zwei Besichtigungen, kein Versprechen ins Blaue



Wer eine Wohnung sucht, durchläuft bei Zuhause-Finder.com einen klaren Prozess:

Zuerst wird geprüft, ob und wie das Team helfen kann. Danach folgt ein

persönliches Beratungsgespräch mit Mitarbeitenden wie Anna aus der

Kundenberatung. Dann beginnt das digitale Onboarding, bei dem alle relevanten

Informationen von Wohnwünschen über Beruf bis hin zu Haustieren - gesammelt und

in eine professionelle Selbstauskunft überführt werden.



"Bei uns reicht es nicht, wenn jemand schreibt 'Wir suchen eine Wohnung, aber

sind eigentlich absolute Traummieter'", sagt Schutte schmunzelnd. "Wir nehmen Seite 2 ► Seite 1 von 2





