Warburg Research senkt 1&1 auf 'Hold' - Ziel 18,90 Euro

Stefan33335 schrieb gestern 12:37

Kaum noch Kommentare nach dieser Meldung, vermutlich habe viele nach der 5G Geschichte Ihre 1&1 Aktien verkauft.

Sobald dann wohl ein offizielles Statement rauskommt, so war es zumindest in 2017, als Untited Internet damals 55 Euro

geboten hat, kommt ein Brief (damals) per Post oder in das digitale Postfach, und man hat einen Zeitraum lang Zeit sich

zu entscheiden, quasi eine Frist. Wer das Angebot will, dessen Aktien werden eingezogen, und man bekommt Summe X.



Wer die Aktien behalten will, nimmt das Angebot nicht an, und partizipiert an weiteren Kurssteigerungen.

Welche Variante jetzt besser ist, schwierig zu sagen.



Die Aktie von 1&1 war ziemlich ausgebombt und hat Nachholpotenial auch hinsichtlich 5G.

Wer kurzfristig woanders mehr Chancen sieht nimmt die Kohle, der andere bleibt halt.



Wenn aber nur noch eine kleinere Anzahl an Aktien im freien Verkehr bleiben, müßten

dann nicht positive Meldungen oder Nachrichten sich doch eher positiv auf den Kurs

auswirken.

MfG

Stefan33335