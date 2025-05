Goldman senkt Allianz auf 'Neutral' - Axa nun Favorit

toller schrieb 15.05.25, 12:20

Ich kann das voll verstehen. Will aber die Aktie nicht traden, sondern halten (auch wenn wir heute die Dividende deutlich verloren haben und darüber hinaus…aber angesichts des Zuwachses seit letzten Jahr allein, super). Anyhow, habe seit drei Jahren immer wieder mit derivaten aufgesattelt bei ALV. Die letzte Woche verkauften calls hab ich seit 7.4.25 und mit 206% Gewinn verkauft. Der Rest (60%) ist jetzt noch 80% wert. Investment ist also mehr als raus, und jetzt schauen wir mal weiter.



Die ALV nimmt eine sehr ähnliche Kurve wie die MüRü nach der Dividende.

Wir hatten das auch schonmal bei alv, die Luft ist etwas raus, abwarten was kommt. Offensichtlich wird 2025 wieder Rekord. Und auch höhere Dividende möglich.



Siehe Beitrag von Nils eben, wenn die z.b. die Dividende auf 16,4 anheben wollen, brauchen die bei 386,17mio Aktien 10,56mrd bereinigten für Anteilseigner zur Verfügung stehenden Gewinn (60% ausschüttungsquote).

2024 hatte alv 16mrd operativen Gewinn, und 9,9mrd JÜ für Anteilseigner, bereinigt 10mrd (laut Veröffentlichung )



D.h. Wenn bei 16 Milliarden operativen Gewinn, 9,9 Milliarden bereinigter Jahresüberschuss für Anteilssultan rausspringen, dann brauchen wir für eine Dividende von 16,4 € bei ähnlichem Verhältnis operativer Gewinn zu bereinigte Jahresüberschuss (man müsste mal im Detail schauen, was da noch alles abgeht), aber mal grobe Rechnung:

62%bleiben über, also brauchen wir einen Baran nicht Jahresüberschuss von 10,56 Milliarden und 17 Milliarden operativen Gewinn.

Als Ziel wurde ja 16.000.000.000+ -1.000.000.000 genannt, da ist man also sehr vorsichtig wieder mal. Für eine erneute Dividendensteigerung in ähnlichem Ausmaß wie jetzt (11% glaub ich war es auf 15,4), ich habe jetzt mal 8% auf 16,4 gemacht, muss die Allianz sich also etwas anstrengen, zumindest angesichts der Zielsetzung, denn die 17 sind da schon die obere Kante