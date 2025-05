Analyst warnt: Markt vor neuem Crash?

Warren Buffett, der als Stimme der Vernunft an den Börsen gilt, hat kürzlich angekündigt, dass er sich zum Jahresende als CEO von Berkshire Hathaway zurückziehen wird. "Er war wie der Fels von Gibraltar", sagt Jeff Bierman, Chefmarkttechniker bei TheoTrade und Finanzdozent an der Loyola University in Chicago. "Das markiert das Ende einer Ära, in der klassische Fundamentaldaten die Märkte bestimmten. Gleichzeitig öffnet es die Büchse der Pandora für deutlich mehr Volatilität."

Was sich laut Bierman in dieser "Büchse" befindet: Ein "launischer Präsident". "An jedem beliebigen Tag kann ein Tweet, ein Social-Media-Post oder ein Fernsehauftritt von ihm den Orderfluss am Markt beeinflussen. Jeden Morgen wache ich auf und frage mich, was er heute tun wird – mein Portfolio zerstören oder es nach oben katapultieren."