17,7 Milliarden Euro Exportüberschuss im Handel mit den Vereinigten Staaten im 1. Quartal 2025

WIESBADEN (ots) -- USA auf Rang 1 der Staaten mit dem höchsten deutschen Exportüberschuss- Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile mit größtem Anteil an denExportüberschüssen in die Vereinigten Staaten- Importüberschuss bei mineralischen BrennstoffenSeit mehr als drei Jahrzehnten erzielt Deutschland jedes Jahr Exportüberschüsseim Außenhandel mit den USA. Auch zum Jahresbeginn 2025 und damit vor demInkrafttreten höherer Zölle auf Exporte in die Vereinigten Staaten war derdeutsche Exportüberschuss erheblich: Im 1. Quartal 2025 wurden Waren im Wert von41,2 Milliarden Euro aus Deutschland in die USA exportiert und Waren im Wert von23,5 Milliarden Euro von dort importiert. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, überstiegen damit die Exporte in die USA die Importevon dort um fast 75 %. Mit 17,7 Milliarden Euro war der deutscheExportüberschuss im Warenverkehr mit den USA der höchste gegenüber einemHandelspartner im 1. Quartal 2025. Er war um 4,8 Milliarden Euro größer alsgegenüber Frankreich, dem Land mit dem zweitgrößten deutschen Exportüberschuss(12,8 Milliarden Euro). Im 1. Quartal 2024 hatte der Außenhandelssaldo (Exporteminus Importe) mit den Vereinigten Staaten noch +16,7 Milliarden Euro betragen.Der Exportüberschuss war damals um 3,2 Milliarden Euro größer als mit demzweitplatzierten Frankreich (13,5 Milliarden Euro).Kraftfahrzeuge und Kfz-Teile mit größtem Anteil am Exportüberschuss in die USADen größten Anteil am Exportüberschuss mit den USA machte im 1. Quartal 2025 derHandel mit Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen mit 7,8 Milliarden Euro aus(Export: 9,1 Milliarden Euro; Import: 1,3 Milliarden Euro). Bei Neufahrzeugenmit Verbrennermotoren (ohne Hybride) betrug der Saldo +2,6 Milliarden Euro(Export: 3,1 Milliarden Euro; Import: 0,6 Milliarden Euro). Bei Elektroautos(ohne Hybride) lag er mit +1,6 Milliarden Euro niedriger (Export: 1,7 MilliardenEuro; Import: 0,1 Milliarden Euro) und bei Hybridfahrzeugen lag er bei +0,9Milliarden Euro (Export: 1,2 Milliarden Euro; Import: 0,2 Milliarden Euro). ZumVergleich: Im 1. Quartal 2024 hatte der Exportüberschuss mit den VereinigtenStaaten im Handel mit Kraftwagen und Kraftwagenteilen bei insgesamt 6,2Milliarden Euro gelegen (Export: 8,3 Milliarden Euro; Import: 2,1 MilliardenEuro). Den zweitgrößten Exportüberschuss erzielte Deutschland im 1. Quartal 2025in dieser Warenkategorie mit dem Vereinigten Königreich mit einem Saldo von +4,4Milliarden Euro (Export: 5,7 Milliarden Euro; Import: 1,3 Milliarden Euro).Einen positiven Außenhandelssaldo mit den USA gab es im 1. Quartal 2025 auch beipharmazeutischen und ähnlichen Erzeugnissen mit einem Exportüberschuss von 4,2