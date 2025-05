Baxter bringt HEMOPATCH Sealing Hemostat auf den Markt, ein bei Raumtemperatur verwendbares Kollagenpflaster, das für die Blutstillung und Versiegelung zugelassen ist und sich für offene Operationen und minimalinvasive chirurgische Eingriffe (MI

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Baxter International Aktie Die Baxter International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 28,02 auf Tradegate (19. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Baxter International Aktie um -0,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,65 %. Die Marktkapitalisierung von Baxter International bezifferte sich zuletzt auf 14,38 Mrd.. Baxter International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte BAXTER International Inc. Baxter International -1,34 % Aktie 5 Aufrufe heute BörsenBot 29.04.25, 15:00

Deerfield, Illinois (ots/PRNewswire) - " Hemopatch Sealing Hemostat ist einebedeutende Entwicklung von Baxter, und die Einführung der Variante fürRaumtemperatur unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Innovationenim Bereich des Gewebemanagements", erklärte Steve Wallace, President of AdvancedSurgery bei Baxter.Aufbauend auf einem Jahrzehnt des Markterfolgs freut sich Baxter, HemopatchSealing Hemostat vorstellen zu können, das nun die Vorteile einer Lagerung beiRaumtemperatur und einer verlängerten Haltbarkeit von drei Jahren bietet.Die Leistung von Hemopatch Sealing Hemostat beruht auf dem Zusammenspiel zweierKomponenten, die durch die Versiegelung der blutenden Oberfläche eine schnelleund dauerhafte Blutstillung bewirken können. Die weiße, dem Gewebe zugewandteSeite von Hemopatch Sealing Hemostat ist mit einer dünnen Schicht NHS-PEGbedeckt. Das NHS-PEG bildet bei Kontakt mit Blut oder anderenKörperflüssigkeiten ein Hydrogel, das seine Hafteigenschaften verbessert und dieGewebeoberfläche versiegelt. Bei Kontakt mit Blut führt Kollagen zur Aggregationvon Blutplättchen. Blutplättchen lagern sich in großer Zahl an derKollagenstruktur ab, degranulieren und setzen Gerinnungsfaktoren frei, diezusammen mit Plasmafaktoren die Bildung von Fibrin ermöglichen. Die Struktur vonHemopatch Sealing Hemostat bildet eine dreidimensionale Matrix, dieFlüssigkeiten leicht absorbiert und das Gerinnsel zusätzlich mechanischverstärkt. Präklinische Studien deuten darauf hin, dass die Resorption und derErsatz durch Wirtsgewebe innerhalb von etwa 6 bis 8 Wochen mit geringerGewebereaktion erfolgt.Die Resorptionsrate und der Ersatz durch Wirtsgewebe können länger dauern, dasie von mehreren Faktoren abhängen, darunter die Menge des an Ort und Stelleverbleibenden Produkts und die Anwendungsstelle.Hemopatch Sealing Hämostat bietet mehrere klinische Vorteile, darunter dieVersiegelung von Gewebe, das Stoppen und Verhindern von Blutungen, eine schnelleund effektive Blutstillung innerhalb von 2 Minuten sowie die Resorption undErsetzung durch das Wirtsgewebe.Informationen zu den Indikationen und wichtigen Risiken von Hemopatch SealingHemostat finden Sie im Video oben in diesem Artikel oder unterhttps://advancedsurgery.baxter.eu/hemopatch#isi (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4427982-1&h=3345148895&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4427982-1%26h%3D1269568541%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fadvancedsurgery.baxter.eu%252Fhemopatch%2523isi%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fadvancedsurgery.baxter.eu%252Fhemopatch%2523isi&a=https%3A%2F%2Fadvancedsurgery.baxter.eu%2Fhemopatch%2