Was Deutschlands Ärzte und Patienten über Künstliche Intelligenz denken

Berlin (ots/PRNewswire) - Das Gesundheitswesen ist bereit für KI: Zu diesem

Schluss kommt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von jameda.* Nur noch

20% aller Befragten lehnen KI in der Versorgung ab, während Patienten sie

zunehmend erwarten - vor allem, wenn mehr Zeit zur Sprechstunde bleibt. Ärzte

möchten mit KI-gestützter Dokumentation und Terminplanung Zeit sparen, aber

nicht zwingend in die Patientenbetreuung investieren.



Bloße Faszination oder echter Wandel? Dass der Leistungsfähigkeit von KI im

Gesundheitswesen zunehmend vertraut wird, zeigt eine repräsentative

Online-Befragung unter 200 Ärzten und 5.000 Patienten im Auftrag von jameda.





KI in der Versorgung: Ärzte wollen Chancen nutzenAuf die Frage, ob sie Künstliche Intelligenz im Patientenkontakt als Chance oderRisiko beurteilen, stufen 48% der Ärzte die Technologie als Chance ein. Für 27%bestehen sowohl Chancen als auch Risiken, während nur ein Fünftel der Befragtenhauptsächlich Risiken wahrnimmt (21,7%).Im Hinblick auf den konkreten Zweck des KI-Einsatzes in Praxen und Kliniken gibtes klare Antworten: 52,5% erwarten sich Unterstützung bei derPatientendokumentation, für 45% liegt der größte Nutzen in der Terminplanung.Weniger relevant ist die Entscheidungshilfe bei Diagnosen und Therapien (35,9%).Keinen KI-Nutzen sehen 17,2% der Befragten."KI wird uns helfen, das Gesundheitswesen effizienter zu machen," erklärt jamedaCEO Constanze Stypula. "Insofern freue ich mich, dass immer mehr Ärztinnen undÄrzte für die Technologie aufgeschlossen sind. Um die Erwartungen zu erfüllen,ist es für die Gesundheits-IT entscheidend, nicht nur bestehende Modelleeinzubinden, sondern anhand konkreter Anwendungsfälle weiterzuentwickeln."Patienten: Vertrauen in Menschen, Hoffnung auf intelligente TechnologieGeht es um den KI-Einsatz im Behandlungsverhältnis, zeigen sich bei Patientenähnliche Präferenzen wie bei Ärzten. Als wichtigstes Anwendungsfeld dominiertdie Terminplanung (51,9%), gefolgt von der Dokumentation (42,8%). VollesVertrauen genießen Ärzte, was Diagnose- und Therapieentscheidungen betrifft. Nur31,2% der Patienten befürworten hier den Einsatz von KI. 19% der Befragten sehenkeinen Nutzen in KI.Die Erwartung der Patienten, dass smarte Lösungen mehr Zeit für Sprechstundenschaffen, spiegelt sich in einer Zustimmung von 60 % wider. Ob aber auch Ärztedarin das größte Potenzial sehen, bleibt offen: 50% sehen in KI die Chance aufmehr Patientenzeit, während 40% unsicher sind, ob sie mit KI Zeit sparen, diesie für Patienten nutzen möchten.