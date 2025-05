Aktienmärkte und Trump: wer kauft? Fed: Absage an Senkung der Zinsen!

Die Fed mit einer klaren Absage für eine baldige Senkung der Zinsen - aber es sind US-Privatinvestoren in den USA, die jeden Dip der Aktienmärkte kaufen! So auch gestern: trotz der Abstufung der USA durch Moody´s (wodurch erstmals seit dem Jahr 1917 keine der drei großen Ratingagenturen mehr die beste Bonität vergibt) kaufen US-Privatinvestoren, vor allem durch Optionen. Warum? Man glaubt an den neuen Trump-Put, also eine Art Sicherheitsnetz für die Aktienmärkte durch den US-Präsidenten, der sich nun wieder für die Aktienmärkte zu interessieren scheint. Die US-Notenbank Fed will die Zinsen mindestens bis September unverändert lassen - damit bleiben die Renditen unterstützt. Hat JP Morgan-Chef Dimon recht, wenn er davor warnt, dass die Investoren die Lage zu rosig sehen? Bald dürfte der Handelskrieg wieder neues Feuer bekommen..

