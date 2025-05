Amerika-Dämmerung?

Bei seinen kürzlichen Staatsbesuchen im Nahen Osten hat man Donald Trump geschmeichelt. Die versprochenen Mega-Milliarden Investitionen z.B. der Saudis in den USA klingen wie Märchen aus tausend und einer Nacht. Der größte Märchenerzähler dabei ist allerdings Donald Trump selbst. Er stellt die Gebrüder Grimm mühelos in den Schatten.

„Goldenes Zeitalter“ in den USA durch Trump? Bislang eher blechern: Die Stimmung der Verbraucher ist mies wie selten zuvor und die Unternehmen glänzen mit Gewinnwarnungen und nebulösen Ausblicken. Allein schon die Diskussion über Rezession gefährdet die Laune in der Wirtschaft und an den Börsen. Und der Verlust seiner Top-Bonitätsbewertung jetzt auch bei Moody’s macht den Umgang Amerikas mit der Überschuldung bestimmt nicht einfacher. Was nun, mein goldiger Mr. Trump?

Leider verbergen sich hinter der hell leuchtenden, amerikanischen Vorzeige-Fassade viele dunkle Flecken.

Was ist bloß aus den für ihren Optimismus bekannten US-Verbrauchern geworden? Laut Umfrage der University of Michigan waren die Konsumenten nur einmal seit 1952 noch mieser gelaunt. Und ihre Inflationsangst hat den höchsten Wert seit 1981 erreicht.

Der mit Peking vereinbarte temporäre „Waffenstillstand“ bis Anfang August mit reduzierten Zöllen mindert zwar die Gefahr eines unmittelbaren Handelsembargos mit starkem Anstieg von Preisen und Arbeitslosenquote. Doch weiß kein Konsument, wie die endgültigen Zölle aussehen. Ohnehin werden die Zölle nicht mehr das früher niedrige Niveau erreichen. So könnte ein Basiszoll bei etwa 20 Prozent liegen. Für den Erzrivalen China sprechen eher 30 Prozent. Das ist dramatisch weniger als bisher angedroht. Doch auch die neuen Zölle werden viel Kaufkraft und Wohlstand kosten.

Auch die Unternehmen sind alles andere als aufs Höchste entzückt. Grundsätzlich ist die US-Wirtschaft auf Importe angewiesen, nicht zuletzt auf Rohstoffe wie Seltene Erden sowie Vorprodukte, die in Amerika nie und nimmer zu kompetitiven Kosten hergestellt werden können. Die USA sind nicht autark. Warum kauft man ansonsten seit vielen Jahren massenhaft in China ein, was dem Land im Handels-Poker übrigens gute Trümpfe in die Hand gibt.

Vor allem aber torpediert die Unsicherheit, wie hoch die finalen Zölle sind bzw. auf welche Produkte sie wie anfallen, die Planungssicherheit der Firmen. Teilweise befinden sie sich im fundamentalen Blindflug. Selbst wenn sie „final“ vorliegen, sind sie vielleicht doch nur vorläufig, wenn Trump mal wieder Wut im Bauch hat. Die Regierung scheint sogar die unternehmerische Preisfestsetzung behindern zu wollen. So geht Washington gegen Konzerne vor, die die preislichen Auswirkungen der Trumpschen Zölle für ihre Produkte benennen wollen. So sollen sie die erhöhten Zölle möglichst zu Lasten ihrer Marge schlucken. Nichts soll am Image der Regierung kratzt. US-Konzerne sind sicherlich keine Heiligen, aber diese Eingriffe tragen fast schon sozialistische Züge.