Social Media neu gedacht - für eine nachhaltige Zukunft

Wien (ots) - Europas digitale Souveränität





Während sich die digitale Welt zunehmend um Aufmerksamkeit, Daten und bezahlte

Reichweite dreht, geht eine neue Plattform aus Europa einen anderen Weg: Orbyz,

gegründet von der Wiener Unternehmerin Caroline Gager-Palfy, setzt ganz auf

Nachhaltigkeit. Es geht nicht um Eitelkeit oder Follower, sondern um Austausch,

wahre Geschichten, gemeinsame Ziele und Tools, die Mehrwert schaffen.



Zum ersten Geburtstag bringt Orbyz seine App für iOS und Android in die Stores

und setzt damit eine klare Ansage: Europa kann digitale Innovation mit Haltung.



Das soziale Netzwerk richtet sich an Einzelpersonen, Unternehmen,

Organisationen, Forschungseinrichtungen, Journalist:innen und öffentliche

Institutionen, die gemeinsam an gesellschaftlichen und ökologischen Lösungen

arbeiten wollen.



Ob grüne Technologien, Biodiversität, Mobilitätswende, Kreislaufwirtschaft,

Bildung, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit, Slow Fashion, faire

Lieferketten oder nachhaltige Finanzstrategien, Orbyz bringt bereits Themen und

Menschen aus über 20 Ländern bereits zusammen.



"Wir haben keine Zeit mehr für Clickbait. Wir brauchen Räume, in denen Ideen

wachsen, Wissen geteilt wird und Projekte grenzüberschreitend sichtbar werden.

Genau das ist Orbyz", so Gager-Palfy.



Die europäische Antwort auf globale Herausforderungen



Technologisch orientiert sich Orbyz am Digital Services Act der EU und setzt

neue Maßstäbe bei Transparenz, Datenschutz und werbefreier Nutzung. Die

Plattform verzichtet vollständig auf Werbeanzeigen. Stattdessen finanziert sie

sich bewusst über Abo-Modelle mit Zusatzfunktionen für Professionals und

Unternehmen. Die Basisversion von Orbyz ist für alle kostenlos nutzbar.



"Wir wollten keinen weiteren Feed, der uns durch Algorithmen lenkt, sondern

einen Ort für echten Austausch, für Lösungen und für gemeinsame Wirkung", sagt

Gründerin Caroline Gager-Palfy.



Mit der einzigartigen Funktion, sich seinen persönlichen Feed mit Hilfe eines

Navigators zusammenzustellen, schlägt die Plattform, ganz nach dem Motto: "be

your own algorithm", eine mutige, neuartige und gleichzeitig wegweisende

Richtung ein. Darüber hinaus bietet die App einen Eventkalender, besondere

Vernetzungs-Patches für Profile und diverse Nachhaltigkeitstools. Damit

übertrifft die Basisversion von Orbyz die gängigen

Social-Media-Funktionalitäten. Ein zusätzliches Highlight ist die Audio-Ausgabe

von Publikationen, dadurch können Texte nicht nur thematisch eingeordnet,

sondern auch hörbar gemacht werden, sozusagen "Wissen to go".



"Nicht jede digitale Innovation muss aus dem Silicon Valley kommen. Gerade jetzt

braucht Europa mutige Plattformen, die Verantwortung nicht outsourcen, sondern

gestalten" , betont Gager-Palfy.



Von Wien in die Welt



Orbyz wurde 2024 gegründet, ist unabhängig finanziert, als EU-Marke registriert

und wurde in enger Zusammenarbeit mit Expert:innen aus der Digitalentwicklung

und Nachhaltigkeitsbranche aufgebaut. Das kreisförmige Logo greift bewusst

Themen wie planetare Grenzen, Kreislaufwirtschaft, Dynamik und globale

Kooperation auf.



Orbyz will nicht der nächste Social-Media-Hype sein. Sondern ein digitaler Raum,

der unsere Zukunft mitgestaltet, abseits von Populismus und Ideologien.



"Nach 25 Jahren Social Media ist es Zeit für Veränderung. Wir sind davon

überzeugt, dass Technologien den Menschen befähigen und nicht lenken sollten.

Diese Verantwortung stellen wir uns bei Orbyz", bekräftigt Gager-Palfy



